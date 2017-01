Le GTAC-2017 compromis

Un important retard est enregistré dans l’organisation du Grand Tour d’Algérie Cycliste GTAC-2017 contrairement aux précédentes éditions. Le Tour n’est même pas encore enregistré au niveau de l’UCI (Union cycliste internationale); aucun engagement n’a été effectué pour le moment par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Même les formalités nécessaires pour faire venir des équipes étrangères n’ont pas été effectuées. Fezouine a fait savoir au responsable de la tutelle que des entraves sont mises sur le chemin de la FAC par certains responsables du MJS et lui dressé un état de la situation actuelle qui n’a pas permis à la FAC et à son partenaire NSO (Nord Sud Organisation) —chargé de l’organisation du tour— d’entreprendre les démarches nécessaires pour mettre en œuvre la machine organisationnelle du GTAC, en prévision du déroulement de la compétition fixée comme chaque année du 04 au 28 mars.

Cet échange entre les deux hommes a eu lieu lors du conclave programmé la semaine dernière au siège du MJS. Il a réuni les principales parties prenantes, au sein de la commission nationale de préparation et d'organisation des manifestations sportives internationales en Algérie, en présence des présidents des Fédérations de cyclisme, de rafle et billard, d'escrime et de boxe. Après avoir écouté attentivement Rachid Fezouine, président de la FAC, le ministre a piqué une colère envers certains de ses subordonnés. Il a instruit aussitôt ses services à l'effet de régler définitivement les questions encore pendantes concernant l'organisation de la 7e édition du Grand Tour d'Algérie Cycliste-2017, surtout que l’évènement est, cette année encore, parrainé par le Président de la République, en plus de la renommée qui est désormais sienne. Une semaine s’est écoulée depuis, et aucune avancée n’est à noter dans le sens des directives données par le ministre de la Jeunesse et des Sports, sauf pour le point lié au transfert d’argent datant du GTAC-2016, qui a atterrit dans les caisses de la FAC il y a quatre jours seulement. Rien ne prête donc à l’optimisme quant au coup d’envoi du GTAC aux dates fixées, et ce, malgré les instructions de Ould Ali —c’est du moins les informations en notre possession à l’heure où nous mettons sous presse. Le ministre a fait preuve de sa bonne volonté et disponibilité, en imposant sur un ton ferme et responsable, que tout doit-être mis en œuvre pour le bon déroulement du

GTAC-2017, comme convenu par la FAC. Alors, la question qui se pose est : pourquoi, ça coince et qui a intérêt à fausser la 7e édition du GTAC ? Au vu des données actuelles, il y a peu de chances de respecter le rendez-vous fixé au mois de mars prochain. Son organisation demande au moins une année de travail et de préparation. Le tenir à l’échéance fixée relève du miracle, voir de l’impossible ! Sera-t-il reporté ou encore annulé ? Ould Ali, après avoir eu connaissance des contraintes rencontrées dans le processus de préparation du GTAC-2017, avait demandé à ses services de tenir incessamment une réunion spéciale dans la perspective de régler définitivement les questions encore pendantes. Joints par nos soins, Fezouine a refusé de faire une quelconque déclaration, se contentant juste d’affirmer : « J’ai fait part a qui de droit de la situation et de ce qu’il en était. Je salue la détermination affichée par le ministre et sa ferme volonté pour que le GTAC-2017 ait lieu. C’est tout ce que je peux vous dire». Pour sa part, le directeur de NSO, Rabah Ouchaoua, joint lui aussi par nos soins pour son avis, il a préféré s’abstenir de toute déclaration. Affaire à suivre…

Mohamed-Amine Azzouz