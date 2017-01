EntraÎneur de l’EN militaire de football : « Nous avons un statut à défendre »

Entretien avec Mohamed Boutadjine

La sélection nationale militaire de football participe, du 13 au 28 janvier à Oman, à la la coupe du monde de la catégorie. Avant le départ des Verts pour la capitale Mascate, nous avons rencontré l'entraîneur de cette équipe nationale.

Mohamed Boutadjine, qui a succédé à Ifticen, après avoir été pendant presque une décennie l'adjoint du sélectionneur, nous a fait part des objectifs de son équipe et de son programme de préparation en prévision du tournoi mondial.



La sélection nationale militaire s'apprête à prendre part à la deuxième édition de la Coupe du monde de football à Oman. Comment se présente cette compétition pour vous ?

En toute honnêteté, je m'attends à participer à un tournoi de haut niveau. Le sport militaire à beaucoup progressé ; cela fait pratiquement une dizaine d'année que je suis dans le staff technique. Je peux vous dire que le niveau s'améliore, d'une compétition à une autre. Les différentes sélections prennent très au sérieux cette compétition et s'y préparent en conséquence. Pour notre part, il faut savoir que l'effectif a été renouvelé à hauteur de 85% pratiquement. Seuls quatre éléments de l'équipe, qui a remporté le titre lors des mondiaux de Séoul 2015, font partie de l'actuel groupe.

Justement, que pouvez vous nous dire sur la préparation de votre sélection en prévision de cette Coupe du monde?

Nous avons entamé la préparation à la mi-septembre pratiquement. Je ne pouvais pas entamé le travail avant, car je n'avais pas de joueurs à ma disposition encore. Comme vous le savez, c'est une sélection militaire.

Il faut donc être militaire engagé ou appelé pour pouvoir en faire partie. C'est une condition obligatoire. J'ai donc attendu le mois de septembre qui coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle classe d'appelés pour pouvoir effectuer ma sélection auprès des joueurs incorporés. Par la suite, j'ai pu établir un programme de préparation. L'État major de l'armée nationale populaire, par l'intermédiaire de sa direction des sports a mis à notre disposition tous les moyens pour nous permettre de réaliser une bonne préparation. Ainsi, nous avons pu organiser trois regroupements à Alger, Oran et Sétif. Nous avons, par ailleurs disputé cinq rencontres amicales face au DRB Tadjenanet, CR Belouizdad, NA Hussein Dey, MC Oran et l'USM Blida.



Avez vous une idée plus ou moins précise sur le groupe dans lequel figure l'Algérie?

Sincèrement, non. Notre groupe est composé, outre l'EN, de l'Iran, l'Allemagne et la Corée du Nord, qui a remplacé la sélection brésilienne à la dernière minute, après le désistement de celle-ci. Je ne connais aucune des ces sélections. Je m'attends, néanmoins, à une compétition difficile. Sur place, nous aurons l'occasion de voir le jeu de nos adversaires. Cela dit, je me concentre essentiellement sur mon équipe qui est composée déliement de bon niveau évoluant dans les championnats de Ligues Une et Deux.



L'Algérie a remporté le sacre lors des mondiaux du Brésil en 2011 et ceux de la Corée du Sud en 2015. Lors de la première édition de la coupe du monde en Azerbaïdjan, l'EN à été éliminée en quarts de finale face à l'Irak. Quel est votre objectif pour cette seconde édition de la Coupe du monde à Aman ?

Bien que nous avons très peu d'information sur les séléctions participantes et que notre effectif à été largement remanié, nous aborderons cette compétition comme ambition de revenir avec le trophée. L'Algérie, qui compte parmi les favoris, après s'être illustrée lors des mondiaux de Rio et de Seoul en remportant le sacre, a désormais un statut a défendre.

Rédha Maouche