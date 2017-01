Célébration de Yennayer, Mme Mounia Meslem et Mme Aicha Tagabou au foyer de personnes âgées de Bab Ezzouar : Un lien de solidarité

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Mounia Meslem et la ministre déléguée chargée de l’Artisanat Mme Aïcha Tagabou ont présidé à Alger une cérémonie de célébration du Yennayer marquant le début du nouvel an berbère 2967.

La commémoration de cet événement correspondant la date du 12 janvier de chaque année s’est déroulée en fin d’après-midi d’hier au Foyer des personnes âgées sis dans la localité de Bab Ezzouar. Une riche exposition portant notamment sur les différents plats et gâteaux traditionnels que préparent expressément la société algérienne pour accueillir le nouvel an berbère a été présentée à l’occasion.

Dans une déclaration à la presse, la ministre Mounia Meslem a tenu à faire valoir toute l’importance que revêt la célébration de nouvel an amazigh qui constitue, dit-elle un repère de l’identité algérienne. « La célébration du nouvel an amazigh est pour nous une occasion de rappeler et de mettre de nouveau en relief les solides liens de solidarité ineffables que les Algériens ont en partage et dont nous sommes fiers de perpétuer avec beaucoup d’engagement et dynamisme », a indiqué en substance la même représentante du gouvernement. Elle enchaîne en exprimant ses vœux de paix et de prospérité au peuple algérien, en souhaitant aussi plus de stabilité à notre environnement régional. Sur un autre volet la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé que son département procédera au cours de cette année à une évaluation de son action à différents niveaux. L’objectif gagé à travers une telle halte s’articule, a-t-elle précisé à « dynamiser encore davantage l’action de la solidarité à travers le recours à un programme consistant à la hauteur des attentes des différentes catégories de la société ». L’évaluation de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme dont a fait part Mme Mounia Meslem comprend aussi, a-t-elle ajouté, l’établissement d’un bilan de ce qui été entrepris au niveau des différentes structures de la DAS (direction de l’action sociale) ainsi que celle chargée du mécanisme du microcrédit attribué par son département. Cette année 2017 devra en outre se traduire par une l’optimisation des conditions des prises en charges des personnes âgées au niveau du ministère de la Solidarité. « Nous avons décidé de recourir à un programme spécial pour les personnes âgées qui son actuellement au nombre de 3 millions », dira Mme Meslem qui souligne la mobilisation de plus de 250 cellules de proximité pour cette finalité.

Karim Aoudia

Cours sur Yennayer dans toutes les écoles

A la hauteur de l’événement

C’est à travers les 48 wilayas du pays que l’Algérie célèbre, aujourd’hui, son 2697e Yennayer. Cette année cette fête a pour particularité, la généralisation des festivités de célébration a travers les quatre coins du pays. C’est aussi le premier yennayer après l’officialisation de la langue amazigh comme langue nationale et officielle.

Outre le programme de festivités riche et varié prévu pour l’occasion, les écoles de la République sont elles aussi concernées par la célébration de cet événement. En effet, cette démarche intervient après que la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, eut envoyée une instruction aux 48 directeurs de l’Education pour célébrer Yennayer 2697 dans les écoles.

Pour cette occasion le ministère de l'Education a décidé de consacrer un cours pour célébrer « Yennayer » au profit les élèves des trois paliers : primaire, moyen et secondaire. « Ce cours programmé à l’occasion du nouvel an amazigh, célébré le 12 janvier de chaque année, vise à réaffirmer l’engagement du ministère à renforcer la constitutionnalisation de la langue amazighe comme langue nationale et officielle », explique encore le département de Nouria Benghebrit.

On a appris aussi que des cours et des festivités sont au programme de la journée d’aujourd’hui dont le but est d'inculquer l'esprit de l'identité nationale et de consolider la culture algérienne chez les apprenants.

Il y a lieu de signaler que l’enseignement de l’amazigh gagne de plus en plus de terrain, désormais, il est enseigné dans 32 wilayas «Tamazight a été enseignée, dans un premier temps, dans 11 wilayas, ensuite à travers 22 wilayas et dès la prochaine rentrée, elle le sera dans 32 wilayas », a indiqué récemment la ministre de l’Education nationale tout en affirmant que le tamazight sera enseigné partout dans le pays mais sa généralisation obéira à une démarche pragmatique et progressive.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a pour sa part déclaré que le parrainage des festivités marquant la célébration de Yennayer par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, relève d’une véritable volonté politique d’arriver un jour à son institutionnalisation comme jour férié.

El Hadi Ould Ali a précisé que l’octroi d’une dimension nationale à cet évènement à travers sa célébration dans les 48 wilayas du pays et l’implication de plusieurs secteurs (culture, jeunesse et sports, tourisme, solidarité, éducation) dans la préparation de cette fête n’est qu’un signe de l’engagement de l’Etat à valoriser nos repères identitaires et la culture amazighe en général.

Il a rappelé que la célébration officielle du premier jour de l’an berbère se déroulera au niveau de Beni Snous, dans la wilaya de Tlemcen, où les traditions et les coutumes de toutes les régions du pays seront représentées à travers la participation du mouvement associatif et des établissements de jeunesse, fortement associés aux festivités de cette année.



Inscrire Yennayer comme fête légale sera une valeur ajoutée aux efforts consentis



De son coté, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité a plaidé pour inscrire Yennayer comme fête légale. « Ce sera une valeur ajoutée aux efforts consentis », a-t-il soutenu. M. Assad a révélé également que le HCA s'apprête, cette année, à célébrer le nouvel an 2967, à travers l’ensemble du territoire national, avec l’implication de plusieurs secteurs ministériels. « Il faut dire que le programme des festivités est riche et varié, impliquant cette année nombre de secteurs, notamment ceux de « la Culture, de l'Education nationale et de la Jeunesse et des Sports, en plus des Collectivités locales et de la Protection civile », a indiqué Si El Hachemi Assad tout en affirmant que cette large mobilisation dénote d'un « réveil identitaire du citoyen algérien qui s'est réconcilié avec son histoire ».

Il faut dire que le HCA a enregistré, lors de l’année écoulée, de nombreuses évolutions, au premier rang desquelles figure « l’inscription de tamazight au rang de langue nationale et officielle dans la nouvelle Constitution amendée en février dernier », a souligné M. Si El Hachemi Assad. Cette évolution sera enrichie par la création prévue d’un centre national en langue et culture amazighes à Bejaia et la mise en place des premiers jalons d’une académie de langue amazighe.

L’année 2017 sera aussi « l'année de la formation continue » des enseignants de tamazight, des greffiers de justice et des journalistes exerçant en tamazight, a souligné l’orateur qui met en relief également la participation à « l'amazighisation de l'environnement » par l'usage de concept signalétiques proposés par le HCA. Dans une première étape, Béjaïa a été choisie comme wilaya-pilote de ce projet. Le SG du HCA a aussi signalé la « finalisation prochaine du projet de Centre national de recherche en langue et culture amazighes à Béjaïa » et un « travail avec les différents secteurs » pour finaliser les textes juridiques afin d'asseoir l'académie de la langue amazigh annoncée en 2016.

Sarah A. Benali Cherif

Bon à savoir

Fêté le 12 janvier de chaque année, Yennayer (Yennar dans l'Aurès) est le premier jour de l'an du calendrier agraire utilisé depuis l'Antiquité par les Berbères à travers l'Afrique du Nord.

Etymologiquement le mot Yennayer est formé de « Yen » qui veut dire premier et de « Ayer » qui veut dire mois. Le nouvel an est souvent caractérisé par la manière de le fêter et de l’accueillir. Il est conçu comme un renouvellement, une initiation à un nouveau cycle temporel.

Une tradition ancestrale

Mohammed Benmedour, archéologue et chercheur spécialisé dans la promotion du patrimoine, a fait une intéressante conférence sur une date marquante du calendrier amazigh, lors d’une rencontre organisée à l’Etablissement arts et culture de la wilaya d’Alger à l’occasion de la célébration de l’an 2967 de Yennayer.

M. Mohammed Benmedour a fait la distinction entre les trois calendriers qui existent actuellement dans le monde, dont l’occidental « chrétien », El Hidjri et celui qui concerne uniquement l’Amazigh. Dans ce cadre, le conférencier a remis en cause l’utilisation universelle de l’agenda occidental, l’amazigh, sachant que l’amazigh est plus ancien que celui du calendrier grégorien, usité dans le monde. De plus, le peuple amazigh est vieux aussi par rapport à d’autres peuples, notamment que l’amazighité est une composante qui ne concerne pas exclusivement les Berbéro-Amazigh et Chawia-Amazigh. Il indiquera que la célébration de Yennayer ne se limite pas uniquement à l’Algérie, mais aussi touche les pays limitrophes.

Le conférencier a précisé l’importance de préserver les traditions millénaires qui reflètent notre identité. Dans ce cadre, M. Benmedour a fait allusion aux différentes traditions et fêtes collectives, il cite le cas de la « touiza ». Cette célébration s’accomplit en immolant un animal. Ce qui est frappant dans la célébration de Yennayer c’est aussi, la préparation d’un dîner familial, qui s’appelle « Imencé » et là, chaque membre de la famille à sa propre cuillère, même pour les membres qui sont absents pour le dîner, les présents mettent des cuillères sur une grande assiette.

Parmi les aliments préférés pour célébrer Yennayer, le conférencier évoque les plats particuliers en mangeant les légumes et les fruits secs, dont les figues, le raisin sec par exemple.

Le conférencier a rappelé que le jour de l’An berbère coïncide avec le 12 janvier du calendrier grégorien de chaque année, et ajoutera que le calendrier berbère débute en 950 avant J.-C. lors de la fondation de la dynastie égyptienne par le chef militaire berbère, le roi « Chacnaq 1er » (sheshonq), où il fût intronisé pharaon d’Egypte. Une nouvelle féodalité prit pied en Egypte. L’an zéro amazigh se réfère donc à cette date historique. Il réunifia l’Égypte, puis envahit la Palestine pour s’emparer de l’or et des trésors du temple de Salomon. Considérant cet événement parmi les plus anciens attestés par les premiers textes bibliques. Yennayer prend, cependant, toute sa dimension dans la relation qui l’unit au travail de la terre, le cycle des saisons, célébrés par des rites et coutumes qui témoignent d’une communion étroite entre les éléments naturels.

Selon le conférencier « actuellement, il y a des efforts fournis sur la recherche de Yennayer qui visent à valoriser notre patrimoine qui a tendance à subir des effets de dénaturation. »

Hichem Hamza