M. Sellal reçoit le ministre d’État guinéen de la Sécurité et de la Protection civile : Convocation rapide de la commission mixte

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a reçu hier le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, Abdoul Kabèlè Camara, accompagné d’une importante délégation ministérielle. A cette occasion, il a été procédé à une évaluation de la coopération bilatérale, a précisé la même source ajoutant que les deux parties ont convenu de la «nécessité de la hausser au niveau qui lui sied, compte tenu des relations historiques qui existent entre les deux pays». «Aussi, a-t-il été retenu de convoquer rapidement la réunion de la commission mixte», a souligné la même source. Par ailleurs, la tenue prochaine du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements africains, à Addis Abeba a retenu l’attention des deux délégations en vue notamment d’œuvrer à renforcer les acquis de l’Union Africaine et de coordonner leurs efforts pour la paix et la stabilité en Afrique. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui.

M. Abdoul Kabélé Camara : « La Guinée a beaucoup à apprendre de l’Algérie »

Le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, Abdoul Kabélé Camara, a indiqué qu'il avait "beaucoup à apprendre des autorités algériennes", notamment dans "un monde assez troublé". "Il est tout à fait normal que nous échangions des informations", a-t-il dit, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene soulignant que l'Algérie est "un grand pays où nous pouvons beaucoup apprendre des autorités, surtout dans ce monde assez troublé (...) et nous pourrions faire des échanges fructueux dans l'intérêt réciproque de nos deux pays".

Il a ajouté qu'il était porteur d'un message du Président de la République de Guinée, Alpha Condé, à "son frère et ami", le Président Abdelaziz Bouteflika.