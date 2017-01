Indonésie : L’Algérie en tête de ses priorités de coopération

L'ambassadrice de la république d'Indonésie en Algérie, Mme Safira Machrusah, a indiqué hier, que son pays avait inscrit au titre des priorités de sa coopération pour l'année les pays d'Afrique et à leur tête, l'Algérie qui est son plus grand partenaire économique dans la région. Mme Machrusah qui était reçue par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, dans le cadre d'une visite de courtoisie, a exprimé son souci d'encourager les relations de coopération entre les deux pays, rapporte un communiqué de l'APN. Pour sa part, M. Ould Khelifa s'est dit satisfait du "bon" niveau des relations politiques qui unissent les deux pays se disant confiant que la coopération économique connaisse la même évolution d'autant plus, a-t-il soutenu, que les deux pays liés par une histoire commune possèdent les atouts qui favorisent la concrétisation de cet objectif. Les relations parlementaires se sont fortifiées ces dernières années, a encore soutenu le président de l'APN expliquant que les multiples rencontres entre les hauts responsables ou les membres des deux groupes d'amitié ont réalisé des résultats positifs. La rencontre a été mise à profit pour passer en revue des questions internationales notamment la situation en Libye, en Palestine et au Sahara occidental et évoquer les moyens de faire prévaloir les idéaux de l'islam modéré qui rejette le terrorisme et la violence, ajoute le communiqué. (APS)