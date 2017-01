Bonne fête à tous !

Tous les projecteurs sont braqués sur l’événement qui fait l’actualité cette semaine. La célébration du nouvel an Amazigh qui revêt un caractère identitaire et historique à l’origine, dont la tradition séculaire aura véhiculé depuis des millénaires des us et coutumes à travers une fête familiale. Cette événement qui prend ses marques un peu partout en Algérie, et permet à la société de se réconcilier avec ses valeurs intrinsèques, a été relayé en grande pompe par nos médias. Depuis le début de la semaine des annonces de galas et de concerts sans compter des émissions enregistrées à la télévision passent en boucle dans la grille des programmes. Ainsi la soirée d’hier que n’ont pas manqué les producteurs et animateurs de présenter, du moins d’en donner un aperçu, aura réuni beaucoup de femmes artistes et écrivaines à l’instar

de Mme Djouher Amhis qui s’est exprimée entre deux titres de chansons sur la question, en tenant à présenter ses meilleurs vœux aux algériennes et algériens pour la nouvelle année qui devrait augurer pour cette saison hivernale de bonnes moissons pour l’été selon le rituel

de la fête. À côté des Achouaq religieux interprétés par les femmes les plus âgées de la maisonnée kabyle et un bouquet de chants modernes, on pouvait écouter les témoignages d’autres s’exprimant devant la caméra

sur le sens ancien de cette célébration restée intacte

dans les souvenirs des familles algériennes depuis des temps immémoriaux. Une des femmes interviewée tenait à rappeler aux téléspectateurs que Yenneyar n’est une fête exclusivement kabyle mais bien celle de tout le peuple algériens qui se rassemble autour d’un événement et partage à travers plusieurs activités festives et culinaires des moments de joie comme cela est d’ailleurs prévu cet après-midi, dans la région de Béni Snouss à Tlemcen avec au programme la participation de près de 900 invités. La capitale compte quant à elle donner un méga concert dans la soirée à la salle Atlas avec une pléthore de vedettes de la chanson berbère.

L. Graba