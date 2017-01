Sites web de l’ONEC : Ouverts du 15 janvier au 15 février 2017

L'Office national des examens et concours a annoncé l'ouverture de ses sites web, du 15 janvier au 15 février 2017, pour permettre aux candidats aux examens scolaires de confirmer leur inscription et de vérifier l'exactitude de leurs informations, selon un communiqué sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale.

«Dans le cadre des préparatifs des examens scolaires session 2017, les sites web de l'Office national des examens et concours (http://bac.onec.dz, http//cinq.onec.dz, http://bem.onec.dz) seront ouverts du 15 janvier au 15 février 2017 pour permettre aux candidats de vérifier l'exactitude de toutes les informations relatives à l'inscription à ces examens», a précisé le communiqué. Dans le cas d'une éventuelle erreur, le candidat est tenu d'adresser une lettre, via le chef de l'établissement, à l'annexe de l'ONEC à laquelle est rattachée la direction de l'éducation, expliquant la nature de l'erreur, et ce avant le 26 février 2017, a ajouté le communiqué. «Passé ce délai, l'ONEC déclinera toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs», a insisté la même source. Les candidats concernés par les examens seront tenus informés de ces mesures par le biais des chefs d'établissement (enseignement primaire, moyen et secondaire). Pour ce qui est des candidats libres au BEM et au bac (session 2017), l'ONEC informe l'ensemble des candidats de l'ouverture de deux sites web. Le premier concerne le baccalauréat http://bac.onec .dz, et le second le BEM http://bem.onec.dz , et ce du 15 janvier au 15 février 2017, en vue de permettre aux candidats de vérifier d'éventuelles erreurs dans les renseignements les concernant. Les erreurs peuvent se produire dans le nom & prénom, date & lieu de naissance, la filière pour le baccalauréat, la 3e langue pour le baccalauréat et la langue amazighe.

Le communiqué ajoute que si une erreur est constatée par le candidat, celui-ci est tenu d'adresser un courrier via la direction de l'éducation à l'annexe de l'ONEC de sa wilaya, précisant les rectifications qui s'imposent, et ce avant le 26 février 2017.

Passé ce délai, le candidat assume l'entière responsabilité de toute erreur non rectifiée, insiste le communiqué. Pour finir, l'ONEC rappelle à l'adresse des candidats libres que les épreuves de l'éducation sportive et physique se dérouleront du 16 mars au 1er avril 2017. APS