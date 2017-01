Délégation du service public : Le projet applicable le premier semestre 2017

Le décret exécutif portant délégation du service public au privé est fin prêt et sera soumis au gouvernement au courant du premier semestre de l’année en cours.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le directeur des finances au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Hocine Chachoua, tout en mettant l’accent sur l’importance de ce projet. «Un projet qui permettra, dira-t-il, la création de la richesse et de l’emploi à travers la délégation du privé pour assurer les missions du service public.»

M. Hocine Chachoua a précisé que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, qui a fixé les dispositions applicables à la délégation du service public à travers un décret exécutif, a complété ce projet, avec la participation de tous les acteurs concernés. Il y a lieu se signaler que l'apport principal du décret 15-247 réside dans la mise en place et l'organisation, de manière expresse, d'un mécanisme de délégation de service public. Les personnes morales de droit public responsable d'un service public peuvent ainsi confier la gestion dudit service public à un délégataire privé. La rémunération du délégataire est alors assurée de manière substantielle par l'exploitation du service public. Cette délégation de service public peut prendre la forme de concession, d'affermage, de régie intéressée ou de gérance.

Le projet permettra, ajoute le responsable, à toutes les communes et les wilayas, la gestion du service public à caractère économique, par délégation, à même de contribuer à création de la richesse au niveau local et permettre aux jeunes diplômés universitaires la création d’entreprises privées pour l’exploitation de ces services. Le même responsable a expliqué que la gestion des services publics par délégation est un mécanisme juridique efficient qui va permettre de bénéficier de l’expertise du secteur privé et de résoudre tous les problèmes qui se posent au niveau des communes qui ne disposent pas de moyens financiers et humains lui permettant l’exploitation des services publics de manière directe. Le directeur des finances et des moyens au ministère de l’Intérieur a ajouté que l’introduction de ce nouveau mécanisme donne la possibilité aux communes de déléguer un autre établissement, relevant souvent du secteur privé, en vertu d’une convention qui définit les droits et devoirs de chaque partie, pour une durée déterminée.

Après l’expiration de la durée de la convention, tous les investissements et équipements mis en place deviendront propriété de l’entreprise en charge de ce service. Les communes peuvent également réaliser les services publics à travers la délégation et la concession en adoptant des procédures bien définies en lançant des avis d’appel d’offres aux entreprises privées.



Les dispositions de la loi de finances pour 2017 optimiseront les budgets des APC



Évoquant, par ailleurs, la loi des finances 2017, ce responsable a estimé que cette loi comprend plusieurs dispositions qui contribueront sans doute à la redynamisation des budgets communaux, notamment en ce qui concerne les recouvrements fiscaux. La même loi a introduit des mécanismes de recouvrement qui seront créés au niveau des APC, et ce dans le cadre de la modernisation de l’administration publique.

Les nouvelles mesures, tant fiscales que foncières, concourent au renforcement des ressources financières des communes. Le gouvernement s’est voulu rassurant au lendemain de la baisse du taux de la taxe sur l’activité professionnelle et a promis le transfert de propriété de 100.000 locaux commerciaux vers les communes. Réalisés dans le cadre du dispositif de 100 locaux par commune, ce parc immobilier, géré jusqu’ici par le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, sera une propriété des communes dès 2017, en application d’un décret interministériel en attente de publication. La hausse de la taxe sur la valeur ajoutée devrait profiter également aux communes, puisque dans le projet de loi de finances pour 2017, il est prévu que 10% du produit de cette taxe soient canalisés vers les comptes des communes. Le PLF 2017 introduit également une autre mesure qui bénéficiera aux communes frontalières en les faisant profiter du produit de la TVA sur l’importation affectée actuellement à la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL).

Salima Ettouahria