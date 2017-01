Hommage à la Sûreté nationale

Les anciennes figures emblématiques du football national et la Radieuse ont rendu hommage au général major Abdelghani Hamel, Directeur général de la Sûreté nationale, ainsi qu’à l’ensemble des effectifs de ce corps, pour leurs efforts constants et soutenus au service du citoyen, du développement du sport et de la lutte contre la violence au sein de la société.

Khalef Mahieddine, ancien entraîneur de l’équipe nationale, les ex-stars de l’équipe nationale, à l’image d’Ali Bencheikh, Belloumi, Megharia, Betrouni, le médaillé olympique en boxe, Mustapha Moussa et le président de la Radieuse, Chafi Kada, apprécient la politique de proximité de la police nationale et l’excellent savoir-faire dans ses relations avec la population. Tout en souhaitant que le citoyen algérien aide du mieux qu’il peut, les policiers dans l’exercice de leurs fonctions, et ce dans l’unique but d’assurer la sécurité et le développement de l’Algérie toute entière.