500 éléments de la protection civile mobilisés : Exercice de sauvetage à Médéa

Quelque 500 éléments de la Protection civile ont pris part, hier, à un exercice de simulation de sauvetage lors d’une inondation, organisé dans la commune d’Oued-Harbil, à 25 km à l’ouest de Médéa. Cet exercice, qui s’est déroulé sous une pluie battante, a mobilisé plusieurs unités d’intervention, venues de Médéa, Benchicao et Si-Mahdjoub, outre des équipes relevant du Détachement de renfort et première intervention (Drpi), du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (Grimp) et d’équipes sinophiles du poste avancé de Benchicao. Plus d’une quinzaine d’ambulances, ainsi que dix camions d’intervention et des véhicules de soutien et de logistiques ont été déployés, lors de cette simulation de sauvetage, destinée à tester la fiabilité du plan d'intervention de la Protection civile, lors de fortes inondations, évaluer la capacité de réaction et d'intervention des différentes équipes de secours, ainsi que le niveau de coordination avec d’autres services et organismes impliqués dans la gestion de ce type de catastrophe. L'exercice, auquel a assisté le chef de l’exécutif local, Mostefa Layadhi, a été effectué en plusieurs phases qui ont permis de mesurer le degré de rapidité des sauveteurs, de mettre à l'épreuve le mode d’organisation des secours, tel que prévu dans le plan orsec de wilaya, de relever, en outre, les «dysfonctionnements» constatés, lors de chacune des étapes, en vue d’apporter les correctifs nécessaires en cas de réelles inondations. (APS)