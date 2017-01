Sécurité des transports : Création prochaine d’une police spécialisée

«La Direction générale de la Sûreté nationale va se doter prochainement d’une nouvelle unité destinée spécialement à assurer la sécurité dans les transports.» Tels sont les propos du chef de service de la sûreté publique par intérim.

En effet, le commissaire principal Mohamed Filali, qui s’est exprimé lors de la tenue d’une journée d’information dédiée aux missions de l’unité du métro et du tramway d’Alger, a fait savoir que ce groupement se chargera de sécuriser et de contrôler les moyens de transport public (bus, métro, tramway, téléphérique).

Le commissaire a affirmé que les dernières mesures sont en voie de finalisation, pour la création de cette unité spéciale de police appelée, comme il le précisera, Groupement de Police des Transports (GPT), que «la police des transports englobera tous les transports urbains publics. Elle viendra assurer la supervision efficiente et continue des 400 policiers qui veillent à la sécurité au niveau du métro et du tramway à Alger», a-t-il expliqué, tout en ajoutant que «ce noyau devra assurer la coordination avec les parties habilitées et procéder à l’organisation du flux enregistré au niveau des moyens de transport urbain public».

Le commissaire principal Filali a expliqué que la mise en place de ce noyau à Alger obéissait au souci de garantir la sécurité des voyageurs et de les encourager à emprunter ces deux moyens de transport, pour contribuer à décongestionner les routes.

Le responsable n’a pas manqué de rappeler que l’unité mise en place depuis 2011 (créée en 2010), au niveau du métro et du tramway d’Alger, a bénéficié d’une formation spécialisée et acquis une expérience sur le terrain qui lui permet d’être aujourd’hui un groupement de police des transports, placé sous l’autorité de la sûreté publique. «La police du métro et du tramway a assuré la sécurité de plus de 28 millions de voyageurs du métro, en 2016, et plus de 15 millions de voyageurs du tramway, ayant utilisé ces deux moyens de transport pour leurs déplacements quotidiens», a-t-il précisé.

Ces mêmes services, selon lui, ont procédé à la vérification de l’identité de 326.952 individus et apporté leur aide à 1.447 d’entre eux, depuis novembre 2011 jusqu’à la fin de 2016. Parmi ces personnes contrôlées, 790 individus recherchés par les juridictions ont été arrêtés, 479 ont été appréhendés en possession de drogues et 230 en possession d’armes blanches prohibées. «Ces résultats positifs sont dus au professionnalisme des agents de police, lors de l’accomplissement de leur mission, La Direction générale de la Sûreté nationale assure régulièrement à ses agents, des formations, notamment sur les techniques et les procédures de fouille», a-t-il rappelé.

Pour sa part, le commissaire de police du métro d’Alger, Benabbou Abderrahmane, a fait savoir que le nombre de voyageurs est appelé à augmenter durant l’année en cours, surtout avec l’extension de la ligne de métro et la réception de cinq nouvelles lignes à la place des Martyrs, Ali-Boumendjel, Aïn Naâdja et Gué de Constantine. «L’unité de contrôle devrait être renforcée en effectifs et dotée des équipements nécessaires à l’accomplissement de sa mission», a-t-il dit. Évoquant le bilan de l’année dernière, le même officier a fait état de 32 cas d’ivresse sur la voie publique, 20 agressions, deux cas d’escroquerie et 88 cas de vol, commis pour la plupart dans le métro. À ce propos, le commissaire principal, Mohamed Filali, a indiqué que les 20 cas d’agression enregistrés représentent un nombre minime par rapport au nombre global des usagers de ces deux moyens de transport, soit 43 millions de voyageurs. «La majorité de ces agressions, a-t-il ajouté, ont opposé des contrôleurs de tickets aux voyageurs qui refusaient de payer leur ticket.»

Les éléments de l’unité de contrôle se sont déployés aujourd’hui au niveau des stations des Fusillés du Ruisseau, d’El-Harrach et de Bab Ezzouar, pour rassurer les citoyens, d’une part, et soumettre, d’autre part, les personnes suspectes au contrôle dans les centres de police à l’intérieur des stations de métro, équipés de moyens modernes, notamment d’appareil PDA (Personnal Digital Assistant).

«Cet appareil de la taille d’un téléphone portable permet de numériser les interrogatoires d’un suspect», explique le responsable, tout en ajoutant que les éléments de l’unité de contrôle sont équipés également d’appareils de détection d’objets métalliques et renforcés par une équipe cynotechnique pour la détection des matières explosives.

Sarah A. Benali Cherif