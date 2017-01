Le chiffre du jour : 1.000 milliards de dollars

Intitulé «Économie du tabac et lutte contre le tabagisme», le rapport publié, mardi dernier, par l'Organisation mondiale de la santé conclut que l'industrie du tabac et les conséquences mortelles de ses produits coûtent aux économies mondiales plus de 1.000 milliards de dollars par an en dépenses de santé et en perte de productivité.

PUBLIE LE : 12-01-2017 | 0:00