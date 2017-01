Grand angle : Desseins inavoués

Les efforts diplomatiques en vue d’une solution politique au conflit en Syrie se poursuivent. Les négociations entre l’opposition syrienne et le régime de Bachar al-Assad, que la capitale kazakhe doit abriter le 23 janvier courant, sont un autre jalon censé compléter la démarche diplomatique entreprise en vain depuis six années. Mais, tentent de faire croire certains, le fait que ni les États-Unis, ni l’Europe ou les Nations unies n'ont reçu un carton d’invitation, il y a anguille sous roche. Et le fait que cette initiative fait suite à l’accord de cessez-le-feu, conclu le mois dernier en Syrie grâce à la médiation de la Russie et de la Turquie, et intervient également à l’initiative d’Ankara et de Moscou, dans le cadre des efforts russo-turcs pour promouvoir une résolution politique du conflit, n’est pas fait —tentent-ils aussi de faire croire— pour rassurer ceux qui craignent de perdre la main dans le dossier syrien. Pourtant, a plaidé l’ambassadeur russe à l’ONU, Vitali Tchourkine « il n’y a ni concurrence ni double emploi » entre ces pourparlers d’Astana et ceux que le médiateur onusien, Staffan de Mistura, a convoqué pour le 8 février à Genève entre le régime et l’opposition. De son côté, le ministre des affaires étrangères turc, Mevlüt Cavusoglu s’est voulu rassurant en affirmant qu’Astana n’est pas « une alternative à Genève », mais « une étape complémentaire ». Ont-ils pour autant convaincu ? Difficile à dire. À ce niveau de la réflexion une question s’impose : À supposer que les pourparlers que les russes et les turcs parraineront au Kazakhstan ne seraient pas dénués de calculs et de desseins politiques, pourquoi faudrait-il s’en inquiéter ? L’objectif final recherché par tous n’est-il pas de mettre un terme à un conflit qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes et pousser à l’exil des millions d’autres ? De plus face à cette tragédie humaine, le plus important est-il l’ego de certains dirigeants de ce monde ou la résolution définitive d’un conflit grâce aux efforts diplomatiques pour mettre un terme aux souffrances endurées par le peuple syrien? À moins que la Syrie et les syriens ne soient en vérité que les pièces d’une lutte sans merci que se livrent les puissances mondiales soucieuses avant tout autre chose de garder leurs zones d’influence. Et pour cause, beaucoup pensent aujourd’hui que les accords Sykes-Picot signés en catimini le 16 mai 1916 entre Britanniques et Français et qui ont instauré les frontières au Moyen Orient ne tiennent plus la route un siècle plus tard. La région a besoin d’un lifting estime-t-on. Mais ce genre de dessein n’est jamais avoué.

Nadia. K