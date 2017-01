Colombie : Les membres des FARC "seront désarmés d'ici 180 jours"

Les éléments des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) "seront complètement désarmés d'ici 180 jours et ils retourneront à la vie civile pour former un parti politique", a annoncé le gouvernement colombien. Le général Javier Florez, commandant du Commandement de la transition stratégique, a confirmé lors d'une conférence de presse tenue mardi, que le désarmement du plus grand groupe rebelle du pays tenait les délais fixés. "Quatre-vingt-dix pour cent des membres des FARC se trouvent à moins de 10 km de chaque zone de transition et 10% se dirigent vers les sites très proches de ces zones", a-t-il affirmé. Le gouvernement du président Juan Manuel Santos a récemment signé un accord de paix avec les FARC afin de mettre fin à près d'un demi-siècle de combat. Le commandant en chef des FARC, Timoleon Jimenez, a déclaré que ses combattants avaient commencé à "se rassembler dans plusieurs régions du pays sans incident majeur".