Afghanistan : L'ONU condamne les attaques terroristes

L'ONU a condamné hier les attaques terroristes qui ont eu lieu dans la capitale afghane, Kaboul, et dans la deuxième plus grande ville du pays, Kandahar, ont rapporté des médias. Un double attentat-suicide revendiqué par les talibans a frappé mardi la ville de Kaboul, faisant au moins 30 morts et de nombreux blessés. Le même jour, deux explosions ont eu lieu dans la résidence du gouverneur de la province de Kandahar. L'ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU) en Afghanistan et le gouverneur de Kandahar figurent au nombre des blessés, selon les dernières informations. "Les attaques terroristes qui frappent sans distinction des civils, y compris des diplomates, sont une violation des droits de l'Homme, vont à l'encontre du droit humanitaire international et ne sauraient être justifiés", a déclaré la porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, dans un communiqué. "L'ONU exprime sa solidarité à l'égard du gouvernement et du peuple afghan et demande que tous les responsables de ces actes soient traduits en justice", a-t-il ajouté.