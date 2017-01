Syrie : L'armée bombarde des cibles de terroristes

L'armée de l'air syrienne a mené dans la nuit de mardi à hier plusieurs raids contre les rebelles dans la province d'Alep et contre leurs alliés terroristes dans celle d'Idleb, a rapporté hier l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) et des médias. Ces bombardements aériens sont menés alors que la trêve instaurée fin décembre est toujours officiellement en vigueur. Ils interviennent moins de deux semaines avant l'ouverture de négociations de paix, prévue le 23 janvier à Astana au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie et de la Turquie. "Les avions militaires de l'armée syrienne ont intensifié leurs frappes dans la province d'Alep après minuit", a rapporté l'OSDH, en précisant que plusieurs villes et localités avaient été visées, notamment Atareb et Khan al-Assal. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. Dans la province voisine d'Idleb, contrôlée par une alliance de rebelles et du Front Fateh al-Cham (ex-Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda), des avions militaires syriens ont bombardé la localité de Taftanaz, tuant trois rebelles, selon l'OSDH. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 30 décembre, les frappes du gouvernement sur les bastions rebelles ont baissé mais sans cesser totalement. Fateh al-Cham est, comme le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), exclu de l'accord parrainé par Ankara et Istanbul. Le principal front reste la région rebelle de Wadi Barada, à 15 km de Damas, où se trouvent les principales sources d'approvisionnement en eau de la capitale et que le gouvernement veut à tout prix reprendre. Le président Bachar al-Assad a récemment affirmé que le Front Fateh al-Cham se trouvait à Wadi Barada. "Le rôle de l'armée syrienne est de libérer ce secteur afin d'empêcher les terroristes d'user de (l'arme de) l'eau pour faire suffoquer la capitale", a-t-il déclaré dans un entretien diffusé lundi par des médias français. Le gouvernement a envoyé mardi de nouveaux renforts dans cette région, selon l'OSDH.