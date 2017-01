Recours en justice contre la décision de la Fifa

Le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, a indiqué mardi qu’il étudie la possibilité de "déposer un recours" contre la décision de la Fifa d'élargir le Mondial à 48 équipes à compter de l'édition 2026, adoptée plus tôt à l'unanimité par l'instance suprême du football. Les décisions de la Fifa "affectent la politique et l'économie des grandes ligues européennes et ne peuvent donc pas être prises sans consensus", a estimé Tebas quelques heures après l'annonce officielle du passage de 32 à 48 équipes pour le Mondial-2026, réforme souhaitée par le président de la Fifa Gianni Infantino. "Nous allons voir si nous déposerons un recours auprès du Commissaire européen à la concurrence, ou bien également auprès d'institutions de contrôle des règles de la concurrence en Suisse", a-t-il annoncé, ajoutant "que l'opinion des ligues devrait être entendue car 75% des joueurs des Mondiaux évoluent dans les championnats européens".