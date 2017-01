CAN-2017 : 263 joueurs évoluant hors du continent présents

263 joueurs sur l'ensemble des 368 retenus par les 16 sélections devant prendre part à la 31e Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février) évoluent hors du continent, selon les listes officielles publiées par la Confédération africaine de football (CAF). La sélection de la Guinée-Bissau, dont c’est la première participation est totalement composée de joueurs évoluant à l’étranger. Le Maroc vient juste derrière avec 22 éléments, alors que la Côte d'Ivoire et le Sénégal disposent de 21 expatriés. Les deux premiers adversaires de l'équipe nationale, le Zimbabwe et la Tunisie sont les deux sélections qui ont moins de joueurs évoluant hors du continent, 6 pour les Warriors et 8 pour les Aigles de Carthage.

12 sélectionneurs étrangers contre 4 locaux

Douze sélectionneurs étrangers contre quatre locaux seront à la tête des 16 équipes africaines lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 de football, du 14 janvier au 5 février au Gabon. Les techniciens français seront en force avec 5 sélectionneurs en lice dont le doyen Claude Le Roy (Togo) qui participera à la neuvième CAN de sa carrière. Les quatre autres entraîneurs français sont Michel Dessuyer (Côte d'Ivoire), Alain Giresse (Mali), Hervé Renard (Maroc) et Henryk Kasperczack (Tunisie). L'école belge suit derrière avec deux techniciens : Georges Leekens (Algérie) et Hugo Broos (Cameroun). Les autres coachs étrangers présents à la CAN-2017 sont : l'Espagnol José Antonio Camacho (Gabon), Avram Grant (Ghana), le Portugais Paulo Duarte (Burkina Faso), le Serbe Milutin Sredojevic (Ouganda) et l'Argentin Hector Cuper (Egypte). Le groupe C, domicilié à Oyem, aura un accent typiquement français en présence de trois techniciens, en l'occurrence Michel Dussuyer, Claude Le Roy et Hervé Renard. Quant aux techniciens locaux, ils seront au nombre de quatre seulement: Florent Ibenge (RD Congo), Baciro Candé (Guinée-Bissau), Aliou Cissé (Sénégal) et Callisto Pasuwa (Zimbabwe). Parmi ce quatuor, seul le coach de la RDC, Florent Ibenge, était présent lors de la précédente CAN-2015 disputée en Guinée équatoriale. En comparaison avec le tournoi de 2015, le nombre de techniciens locaux est en légère hausse avec un de plus.



Liste des 16 sélectionneurs par groupe

Groupe A :

Gabon (José Antonio Camacho/Espagne)

Cameroun (Hugo Broos/Belgique)

Burkina Faso (Paulo Duarte/Portugal)

Guinée-Bissau (Baciro Candé)



Groupe B :

Algérie (Georges Leekens/Belgique)

Sénégal (Aliou Cissé)

Tunisie (Henryk Kasperczack/France-Pologne)

Zimbabwe (Callisto Pasuwa)



Groupe C :

Côte d'Ivoire (Michel Dussuyer/France)

Togo (Claude Le Roy/France)

Maroc (Hervé Renard/France)

RD Congo (Florent Ibenge)

Groupe D :

Ghana (Avram Grant)

Ouganda (Milutin Sredojevic/Serbie)

Mali (Alain Giresse/France)

Egypte (Hector Cuper/Argentine).