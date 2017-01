Regard : Asseguess Amegaz !

C’est un jour pas comme les autres, pas seulement parce que la famille algérienne tient, à son «yennayer» et ne laisse jamais passer le 11 janvier de chaque année, sans accomplir ce rituel incontournable qui donne, à la fête, ce goût, si unique, si sucré, Treize étant là, pour sucrer la soirée, comme le veut la tradition, mais aussi parce que l’entrée de l’hiver, chez les berbères que nous sommes permet de nous réconcilier avec notre culture, voire même notre identité. En ce jour, l’heure est, sans doute, à la gaieté et l’ambiance festive. Quelques jours, après le réveillon, nous revoilà, une fois de plus dans l’ambiance des grands jours. C’est un fait, les villes, comme les faubourgs se mettent aux couleurs de cet événement particulier, à plus d’un titre pour tous les habitants du Grand Maghreb et de l’Afrique du Nord. «Amenzou n’yennayer» revient pour répandre autour de nous la bonne humeur un peu partout et surtout faire découvrir aux enfants notre patrimoine culturel, si riche, jalousement gardé par nos parents et arrières parents, pendant des siècles. Ce jour symbole, est de retour pas uniquement pour faire la fiesta, mais également pour rappeler le progrès, réalisé dans la préservation et le développement de tamazight, enseignée, à l’école et hissée, au rang de langue nationale, au même titre que l’arabe. Les faits sont là et ne peuvent aucunement être occultés. Il suffit peut être de voir toutes ces manifestations, organisée ici et là ou encore tous ces efforts consentis pour promouvoir la langue, à travers des publications d’ouvrages, l’édition de CD et autres supports et l’ouverture de sessions de formation au profit du personnel des administrations publiques comme c’est le cas avec le secteur de la justice, prévues, pour l’année en cours. Aujourd’hui, la création du Haut commissariat à l’amazighité, est sans conteste, un grand acquis qui va dans le sens de la promotion de tamazight et lui permettre ainsi, de se doter de tous les outils pédagogiques indispensables à même de faire en sorte que celle-ci passe d’une simple culture orale, à tamazight, avec des caractéristiques de langues reconnues, de par le monde. Yennayer, un voyage, à travers les temps, pour revenir aux sources. Bonne fête à tous!

Samia D.