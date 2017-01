La maison du diabétique à Ras Layoun : Des équipements modernes et des services de qualité

La maison du diabétique de la commune de Ras Layoun (Batna) offre des services de qualité aux malades grâce aux moyens modernes mis à la disposition de son staff médical.

Cette structure dispose de "tout ce dont un diabétique a besoin", a affirmé Hadja Akila Senoussi de la commune de Talkhamet rencontrée parmi d’autres malades dans la salle d’attente.

Ouverte le 1er novembre 2013, cette structure assure le suivi de 6.000 personnes diabétiques dont 500 inscrits au réseau national des diabétiques, a indiqué son responsable Chérif Belhania, également directeur de l’établissement public de santé de proximité de Ras Layoun.

Unique du genre dans la wilaya destinée aux malades atteints de diabète de toute la wilaya, la maison du diabétique reçoit du fait de son éloignement des autres communes, des patients de seulement les régions de Ras Layoun, N’gaous et Merouana ainsi que de la localité voisine d’Ain Azel (Sétif), note son responsable.

Lors de sa visite à cet équipement en fin de semaine, la wali de Batna a promis de l’aide au staff médical qui lui a posé le problème de transport des malades habitant certaines localités enclavées.



Un laboratoire d’analyse hautement moderne



Cette structure compte un laboratoire doté d’installation hautement moderne permettant une grande précision dans la mesure de l’efficacité de l’insuline pris par le malade, assurent Djawhara Seloum et Hizia Boulekbal, des laborantines en poste qui note qu’entre 21 à 28 échantillons sanguins sont quotidiennement analysés soit plus de 600 par mois.

Le Dr Warda Boussalem, a indiqué, en outre, que les résultats des analyses des malades sont automatiquement intégrés à la base de données du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans le cadre du réseau national des diabétiques.

La wilaya de Batna a obtenu l’accord de principe de la tutelle pour accueillir une deuxième maison du diabétique, a indiqué le directeur de wilaya de la santé, Idriss Khoudja Hadj, qui a souligné l’importance de ces structures pour le traitement et le suivi de cette catégorie de malades.

L’initiative, s’inscrit dans le cadre du programme supervisé par le ministère de la Santé en coordination avec le laboratoire pharmaceutique NovoNordisk, a-t-il rappelé.

Selon l’association locale des diabétiques, la wilaya de Batna compte environ 25.000 personnes atteintes de cette maladie. (APS)