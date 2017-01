Tizi-Ouzou : Le Djurdjura en burnous blanc

La neige a refait son apparition sur la majestueuse chaîne montagneuse du Djurdjura au grand bonheur de la population de Tizi-Ouzou qui commençait à manifester son angoisse face au retard qu’a prise la saison hivernale. Dans la soirée de mardi dernier, veille de Yennayer, synonyme de l’entrée en vigueur de l’hiver, la poudreuse a recouvert tous les monts culminant à plus de 1.000 mètres d’altitude dans la wilaya Tizi-Ouzou, notamment ceux d’Ain El Hammam, Iferhounen, Larbaa Nath Irathen, Illoula Oumalou, Illilten, Imsouhel…à la satisfaction générale de la population de la wilaya où l’eau potable commençait à manquer dans la plupart des localités à cause de la forte baisse de la quantité d’eau emmagasiné au niveau du barrage hydraulique Taksebt dont le taux de stockage a atteint un seuil inquiétant de moins de 40%. En sus de la neige qui a couvert ces monts, la wilaya a été suffisamment arrosée de pluies qui sont tombées durant toute la soirée de mardi et la matinée d’hier. Hormis les cols de Tirourda et Tizi-Nkoulal reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Bouira qui sont fermées par la poudreuse, tout le réseau routier de la wilaya est resté ouvert à la circulation automobile hier même si la circulation était parfois difficile au niveau de certains axes routiers pour cause de verglas et de stagnation des eaux sur les chaussées.

Bel. Adrar