Journée nationale des produits du terroir : Valorisation des savoir-faire locaux

Pas moins de 25 producteurs artisans et exposants venus de différentes régions du pays ont été réunis, hier, à la 7e édition de la Journée nationale des produits du terroir. Une manifestation qui vise à mettre en exergue l’art culinaire algérien.

L’objectif est la mise en relief et la promotion des produits du terroir algérien et l’art culinaire ancestral. Organisée à la Safex, la Maison Lahlou, spécialisée en art culinaire et couscous traditionnel a retenu le thème "Terre mère" pour cette nouvelle manifestation culinaire qui coïncide avec la célébration de Yennayer.

Cette manifestation a été organisée avec la collaboration du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de l'Agriculture, ainsi que le mouvement féminin algérien de solidarité avec la famille rurale.

Elle vise la valorisation des produits du terroir qui nécessite une maîtrise des techniques commerciales et d’adaptabilité aux nouvelles attentes. Comme elle requiert une bonne qualification des acteurs concernés et une connaissance suffisante des spécificités du milieu rural, des produits, des dispositifs réglementaires, une compétence en matière de gestion et de marketing, mais aussi et surtout une forte sensibilité au patrimoine naturel.

Cette manifestation a été notamment marquée par des expositions riches en couleur qui a mis en relief le riche éventail des activités pratiquées sous le thème «terre mère». Huile d’olive, pain traditionnel, miel, recettes de confitures naturelles et fromages de laits de vache, de brebis et de chèvre ont ravi les visiteurs venus apprécier ces produits et retrouver surtout le goût initial des aliments appelés aujourd’hui «bio» qui étaient jadis des aliments de tous les jours. «Il faut vraiment produire algérien… c’est des produits sains et des produits propres», a déclaré M. Sid Ali Lahlou, patron de Dar Lahlou. «Mangez sain, mangez algérien… Notre santé est dans notre assiette !», a-t-il estimé. « Nous avons des références tel que le blé, l’orge, l’huile d’olive, les figues, les dates, etc.».

M. Lahlou est convaincu que ce genre de manifestation à l’étranger est la preuve certaine que l'Algérie bouge, gagne et peut reprendre par petites étapes sa place sur le plan international. Plus que cela, elle permet au tourisme de sortir du cercle du folklore et du patrimoine et d'atteindre une dimension économique. Des hôtes de différentes régions du pays y sont présents avec leurs produits et leurs histoires offrant ainsi la possibilité aux visiteurs de découvrir leurs spécialités et leurs arts culinaire. Dans un kaléidoscope de cultures diverses, les présents étaient emportés par les bonnes odeurs mélangées et les diverses couleurs qui donnent une ambiance chaleureuse dans les différents stands.

Il faut dire que la nourriture a toujours été un composant de l'expérience touristique et constitue une part importante du budget touristique moyen. Il s'agit de pénétrer dans la culture d'une région, voire d'un pays. La gastronomie est devenue un produit culturel à rayonnement mondial. Il existe désormais une compétition planétaire. Nombreux sont les touristes qui souhaitent goûter une spécialité locale lorsqu'ils se trouvent en Algérie. C'est un moyen pour eux de faire plus facilement connaissance avec la destination choisie. Pour le territoire, c'est aussi un moyen de valoriser et soutenir les producteurs. Entre modernité et tradition, le touriste, en quête d'authenticité, est à la recherche de repères ancestraux.

Sihem Oubraham