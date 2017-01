Tizi-Ouzou : Lancement, d’’une caravane d’écriture

Une caravane d’écriture sera lancée vendredi prochain à partir de Tizi-Ouzou par la ligue des arts cinématographiques et dramatiques de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on annoncé. Répartie sur deux parties, la première, locale, traitera trois thématiques de la culture de la paix, de la non-violence et de la liberté de conscience, alors que la seconde qui sera nationale se penchera sur les valeurs qui fondent l’humanisme, notamment la tolérance et l’esprit de fraternité entre les humains, selon le programme de cette caravane dont le coup d’envoi sera donné à partir du centre culturel d’Ath Yenni.

Le projet mis en place avec le soutien de l’institut français d’Algérie consiste en l’installation de 12 ateliers d’écritures dans de différentes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou concernant la partie locale de cette caravane, et l’ouverture de quatre résidences d’écriture pour la partie nationale visant l’encouragement de jeunes collégiens et lycéens à se mettre à l’écriture et les sensibiliser à s’imprégner de la culture humaniste et l’histoire des luttes pacifiques en faveur de l’émancipation des peuples. Les villes choisies pour abriter des résidences d’écriture et des rencontres dans le cadre de la partie nationale de cette caravane sont El-Goléa, Souk Ahras, Mostaganem et Bejaïa.

Les textes écrits au cours de cette caravane de parties qui s’étale sur toute l’année 2017, seront publiés sous forme de revues concernant la partie locale, et d’ouvrages pour la partie nationale, au courant de l’année 2018.

Bel. Adrar