Rencontre avec l’écrivain Djamel Mati : Roman d’un huis clos

Dans un roman intitulé Yoko et les gens du Barzakh, Djamel Mati, l’ingénieur en chef en géophysique, s’est mis à l’écriture littéraire, en publiant plusieurs romans et un essai sur l’informatique. Dans « Yoko et les gens du Barzakh », il nous raconte l'histoire de Fatouma et Kamel, un vieux couple stérile, enfermé dans un appartement à Alger avec Yoko, une chatte qu’une voyante leur a confiée, un animal aux pouvoirs surnaturels.

Lors une rencontre conviviale organisée au siège de la librairie Chaib Dzair de l’ANEP, Djamel Mati à évoqué son sixième roman, réparti en douze chapitres, dont huit se déroulant durant les sept premiers jours de l'hiver 2006. Le romancier impose un rythme particulier à son récit qui prend des allures de huis clos psychologique où la description des souffrances de ce vieux couple, coincé « entre les divagations et les non-dits » donnera au roman ses pages les plus émouvantes. Observations attendries et douloureuses devant la déchéance de l'autre, longs monologues où se révèlent la folie et la culpabilité qui guettent les deux principaux personnages, ou rares échanges à la brutalité contenue, autant de manières par lesquelles l'écrivain aborde le « fossé grandissant » qui se creuse entre ces parents endeuillés. Cette ambiance morbide est accentuée par la description de l'hiver algérois que propose Djamel Mati : une saison pluvieuse et sombre -au temps figé comme sur l'horloge de l'appartement arrêtée à dix heures dix- et qui semble noyer de sa tristesse les personnages, rappelant tout au long du roman la manière dont ils ont perdu leur fille. Dans ce « Barzakh », qui est selon l’auteur le passage de la tombe jusqu’au jugement et chacun traverse le Barzakh, où évolue le couple, l'écrivain incorpore un regard inédit, celui de la siamoise Yoko dont les déplacements et les attitudes face aux évènements sont décrits dans tous les chapitres du roman. Unique compagnie du couple, devenue aphasique après « un choc émotionnel », animal mystérieux ou « maléfique » « possédant plusieurs vies et le don d'ubiquité », Yoko acquiert au fil des pages une place quasi centrale dans le roman et devient le lien qui unit les destins des personnages. La présence de cet être évoluant à la lisière du songe et de la réalité confère également une dimension philosophique et spirituelle au roman, dont les véritables thèmes, l'immigration clandestine et le racisme, ne seront révélés qu'au deux tiers du livre. Djamel Mati livre peu à peu les véritables circonstances de la mort de Mariama, une adolescente révoltée et mal dans sa peau, morte noyée après l'échec d'une tentative d'immigration clandestine. Cette tragédie est, par ailleurs, racontée à travers l'histoire de son fiancé Juba, un jeune homme rongé lui aussi par la culpabilité qui s'est condamné à laver tous les jours les mêmes pierres « pour tenir une promesse » faite à sa dulcinée.

Avec cette narration particulière, servie par une langue élégante et un style aussi nonchalant que le félin de son récit, Djamel Mati propose un regard inédit en littérature algérienne sur l'immigration clandestine, préférant la relation du drame vécu par ceux qui ont perdu un être cher en mer à l'approche frontale du phénomène .De son côté, le public qui assistaient à cette rencontre a posé des questions sur le contenu et le titre de l’ouvrage qui relève du genre littéraire fantastique, et cela revient à l’utilisation du terme Barzakh, le nom de la siamoise Yoko et les prénoms des personnages Mariama et Makioussa, les termes utilisés, dans ce cas le lecteur est invité à utiliser le dictionnaire en lisant le roman, entre autres le mot alibis.

Hichem Hamza