Le ministre de la culture visite le Musée d'Art moderne : Première activité le 21 mars

Le Musée d'Art moderne d'Oran (MAMO) accueillera sa première activité le 21 mars a révélé le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, dans une déclaration à la presse, hier, en marge d’une visite d’inspection de l’infrastructure à quelques mois de son ouverture officielle. « Cette infrastructure constitue un véritable espace pour les arts plastiques modernes et non modernes ; elle est appelée à accueillir de nombreuses activités notamment celle des arts plastiques et des expositions spécialisées » a indiqué le premier responsable du secteur avant de souligner l’importance d’une telle infrastructure, dit-il, pour une wilaya comme Oran en passe de devenir une capitale méditerranéenne dans les quelques années à venir. Il a ajouté que le MAMO va offrir à Oran un espace d’exposition approprié aux arts plastiques et visuels, mais aussi la préservation des œuvres d’arts « Oran est une ville qui a beaucoup donné à la culture algérienne et ce futur musée va donner un nouveau souffle à la mouvance des arts plastiques, pas uniquement à Oran, mais dans toute la région de l’Ouest » a-t-il déclaré. La gestion du MAMO a été confiée au musée Zabana pour une durée déterminée, a indiqué M. Mihoubi. En réponse à une question sur les restrictions budgétaires ayant touché quelques secteurs relevant de son département, le ministre a encore une fois précisé qu’il s agit « d’une rationalisation de la gestion des ressources financières », soulignant que l’année 2016 a connu l’organisation du plus grand nombre d’activités culturelles depuis plusieurs années. À ce propos, il s’est réjoui de l’écho favorable qu’a trouvé son appel à l’endroit des entreprises privées pour soutenir l’acte culturel « Le secteur privé s’implique de plus en plus dans le financement des festivités et activités culturelles. Certaines ont même été financées à 100% par des fonds privés » a-t-il révélé. Le réaménagement du siège des ex-Galeries algériennes construit en 1930 en un musée d'Art moderne a été lancé en 2012, sous l'égide de l'Agence nationale de la gestion des réalisations des grands projets de la culture (ARPC).

Le projet a bénéficié d’une enveloppe financière de 70 millions DA.

A .S.