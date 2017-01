9e du festival du théâtre arabe : Hommage à l’Algérie

Dans son allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 9ème édition du Festival du théâtre arabe, baptisée sous le nom du comédien et metteur en scène du théâtre, le feu Azzedine Medjoubi, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a rappelé les grands sacrifices consentis par l’Algérie au profit du 4ème art dans le monde arabe.

«Le théâtre algérien a payé le prix de son sang le combat contre l’obscurantisme, l’extrémisme et le terrorisme » a indiqué le ministre devant les prestigieux hôtes d’Oran qui ont pris part à la cérémonie d’ouverture de cet important rendez-vous de l’agenda culturel arabe, parmi eux : Mounia Meslem, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, le secrétaire général de l’institut arabe du théâtre, Ismaïl Abdellah, le directeur général de l’ONDA, Sami Bencheikh, des représentants diplomatiques des pays participants et des invités de marque de la famille artistique et culturelle algérienne. À cette occasion,

M. Azzedine Mihoubi a souligné les efforts, l’intérêt et le soutien dont jouit le secteur de la culture dans notre pays sous la direction du Chef de l’État, M. Abdelazziz Bouteflika. Il a estimé, par ailleurs, que le grand poids sociétal de la culture demeure, malheureusement « sous ou mal exploité dans nos sociétés arabes ». Evoquant l’apport et le rôle pivot qu’a joué l’Algérie dans le développement du 4éme art dans le monde arabe, M. Mihoubi dira que « plusieurs experts de la sociologie culturelle s’accordent à dire que l’Algérie est la première terre du théâtre expressif » avant d’ajoutant : « L’Algérie aussi produit de grandes expériences dont certaines sont enseignées dans de nombreuses universités du monde à l’exemple du théâtre El Halka de Alloula ». Le secrétaire général de l’Institut arabe du théâtre a, quant à lui, appelé à plus de coopération et d’échanges entre les théâtres et les institutions culturelles arabes. La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’hommage rendu aux membres encore vivants de la troupe artistique du FLN, fondée en 1958 et la présentation de l’opérette Hizia, produite par l’ONCI. Ce dernier organise conjointement la 9e édition du Festival du théâtre arabe avec l’Institut arabe du théâtre.

Amel Saher