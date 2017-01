Athlétisme, 13es Championnats d’Afrique U20 à Lala Setti (12-15 mai 2017) : Tlemcen abritera le 27e Congrès de la CAA

La confédération africaine d'athlétisme réunira son conseil et son 27e congrès en marge de la 13e édition des championnats d'Afrique U20 devant se dérouler au mois de mai prochain à Tlemcen, a indiqué vendredi au site de la FAA, son secrétaire général, le Sénégalais Lamine Faty. Ce dernier, accompagné du vice-président et directeur technique de la CAA, le Mauricien Vivian Gungaram, se trouvaient également à Chlef, samedi pour assister au cross «Ahmed-Klouche».

Ces deux réunions se tiendront juste avant l’ouverture des championnats, prévus du 12 au 15 mai 2017, soit à partir du 9 mai. M. Faty a effectué une visite d'inspection du stade de Lala Setti, devant abriter les compétitions, ainsi que les sites hôteliers réservés par le Comité d'organisation local, a précisé que les deux réunions qui se tiendront en mai prochain à Tlemcen (Congrès et Conseil de la CAA) seront des sessions ordinaires et figurent au programme de la CAA.

Ces deux réunions se tiendront à l'hôtel « Renaissance » de Lala Setti, sur les hauteurs de la capitale des « Zianides » qui a émerveillé le secrétaire général de la CAA qui a souligné sa qualité mais aussi « sa proximité et communication directe avec le stade de la compétition ». Ce qui, de son avis, facilitera l'accès direct des membres de la CAA au stade.



Nabil Ziani