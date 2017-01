5es Championnats d’Afrique de cross-country : Chlef abritera l’édition, en 2018

Le vice-président et directeur technique de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), le Mauricien, Vivian Gungaram, a indiqué ce vendredi 6 janvier que la ville de Chlef dispose d’un « très bon parcours » pour abriter les 5es championnats d’Afrique de cross-country en 2018.

M. Gungaram qui a effectué avec le secrétaire général de la CAA, Lamine Faty, une visite samedi à Chlef où il a assisté au 44e challenge international de cross « Ahmed-Klouche », a ajouté que

« toutes commodités sont réunies pour organiser une compétition internationale sur ce parcours ».

Accompagné des membres de la FAA, notamment de DTN, Ahmed Boubrit, lors de sa visite au parcours, M. Gungaram s’est déclaré

« très satisfait » des dispositions prises pour assurer une bonne compétition.

« Je pense que le site situé en plein nature à la lisière de la ville offre toutes les conditions pour abriter une compétition continentale. Certes le parcours est plat, mais avec les obstacles naturels et artificiels (placés par les organisateurs), il répond parfaitement aux normes internationales, notamment aux règlements de l’IAAF » a-t-il ajouté. Le technicien de la CAA a aussi relevé que le parcours doté « de toutes les commodités exigées, à savoir sanitaires, chambre d’appel, aires de départ et d’arrivée bien délimités, offre aux spectateurs une belle vue sur la course et son évolution ».

Il a également apprécié le fait que la ligne droite de l’arrivée sera engazonnée.

N. Z.