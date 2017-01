Aribi au CRB : Fin du suspense

Le feuilleton Aribi a pris officiellement fin mardi soir après sa signature au profit du CR Belouizdad. Le désormais ex-attaquant du CA Batna était en ballotage entre le CRB et la JSK. Il devait même signer chez les Canaris, mais son président, Nezzar, a choisi de le libérer au profit du Chabab au grand dam de Moh-Chérif Hannachi qui avait envoyé la semaine dernière un dirigeant pour conclure l'affaire.

Aribi devait finaliser la semaine dernière, mais un désaccord sur le montant du salaire qu'il devra percevoir a reporté la signature à chaque fois. Entre temps, le CRB était occupé à tenter de faire signer le milieu défensif de l'USMH, Harrag qu'il se dispute au NAHD cette fois-ci.

Mobilisé en équipe nationale militaire, Harrag continue à entretenir le suspense quant à son avenir. Du coup, la direction du CRB a décidé de boucler le dossier Aribi avant d'y voir plus clair au sujet du Harrachi.

Il faut dire que CRB a entamé le mercato d'hiver en force en réussissant à débaucher Hamia de l'Olympique Médéa, alors que les grands ténors de la Ligue-1 le courtisait. Le Chabab a recruté carrément trois joueurs de l'OM, puisque en plus de Hamia, Lemhane et Heriat se sont engagés aussi pour deux saisons et demi. Aribi est ainsi la quatrième recrue hivernale du CRB. Ce dernier devrait profiter pour faire signer une cinquième et dernière recrue.

Le CRB a, pour rappel, terminé la phase aller à la 11e place avec 16 points. L'arrivée du Marocain, Badou Zaki, a apporté de la stabilité à l'équipe qui a réussi à enchainer quelques bons résultats et grimper ainsi au classement. Le renfort qualitatif enregistré cet hiver va, à ne pas en douter, donner plus de tonus et de caractère à cette équipe du CRB avec laquelle il faudra compter au retour.

Amar Benrabah