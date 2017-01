Coupe du monde militaire de Football : Les Verts à Oman pour le sacre

La sélection nationale militaire de football s'est déplacée, ce matin à Oman, pour prendre part à la deuxième édition de la coupe du monde de la catégorie.

La veille du départ de la délégation algérienne, conduite par le directeur des sports militaires, le général Omar Gueriche, une cérémonie a été organisée en son honneur par l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), au bowling de Ben Aknoun. En plus des hauts officiers de l'état-major de l'ANP, plusieurs personnalités sportives ont assisté à cette sympathique réception, à l'image du président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, ou encore du président de la fondation de l'équipe du FLN, Maouche Mohamed. «Je souhaite à notre sélection nationale une bonne participation à cette coupe du monde. Je suis convaincu que notre équipe, qui a joui de tous les moyens nécessaires pour se préparer convenablement à ce rendez-vous international, fera tout son possible, comme à chaque fois, pour réaliser le meilleur résultat possible.

Néanmoins, j'insiste auprès des joueurs et du staff technique sur le respect total du fair-play et des valeurs de notre Armée nationale populaire, durant leur séjour à Oman. Par la même, je tiens à souhaiter à notre équipe nationale de football, une bonne participation à la CAN-2017 au Gabon», a tenu à souligner le directeur des sports militaires, lors de son discours d'ouverture, avant de céder la parole au chef du département emploi et préparation des opération auprès du ministère de la Défense, le général major Cherif Zerrad, qui a souligné l'importance que l'état-major de l'armée accorde au sports militaires. «Je suis porteur d'un message de la part de l'adjoint du ministre de la Défense et chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général major Ahmed Gaïd Salah, qui réaffirme tout son soutien aux sports militaires, auteur de belles réalisations lors des différentes manifestation internationales. En son nom et au nom de tout l'état-major, je souhaite un bon tournoi à notre équipe nationale de football qui nous a habitués aux meilleurs résultats. j'incite les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être les dignes représentants de l'Algérie, son emblème national et son Armée nationale populaire», a-t-il déclaré.

Pour rappel, l'Algérie, dont l'effectif a été renouvelé à hauteur de 85%, évoluera dans le groupe «B», en compagnie de l'Allemagne, de la Corée du Nord et de l'Iran. Un groupe assez relevé. La sélection nationale, sous la houlette de son entraîneur Mohamed Boutadjine, a entamé sa préparation à partir de la deuxième semaine du mois de septembre dernier. Composée de militaires appelés, évoluant dans les championnats de Ligues une et deux, l'équipe nationale a effectué trois regroupements (Orant, Sétif et Alger), ponctués par cinq rencontres amicales face au DRB Tadjenanet, au MC Oran, au NA Hussein Dey, au CR Belouizdad et à l'USM Blida. À noter que la sélection nationale s'est illustrée, lors des jeux Mondiaux du Brésil 2011 et de la Corée du Sud 2015 où elle a remporté le trophée du tournoi de football. Lors de la première édition de la coupe du monde en Azerbaïdjan 2013, l'EN a été éliminée en quart de finale face à l'Irak. Pour cette seconde édition de la coupe du monde, prévue du 13 au 28 janvier, les coéquipiers de Yaya visent le sacre.

Rédha Maouche