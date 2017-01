Réunion des argentiers de l’UA : M. Baba Ammi à Addis-Abeba

Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, participera aux travaux de la réunion consultative des ministres des Finances de l'Union africaine (UA), qui se tiendra demain à Addis-Abeba (Éthiopie), a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué. Cette réunion regroupera le Comité des dix ministres des Finances de l'UA (F10), dont l’Algérie est membre, ainsi que le bureau de l'Association des Banques centrales africaines. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 605 de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, adoptée lors de son sommet tenu à Kigali, en juillet 2016, relative aux nouveaux mécanismes de financement du budget de l'UA, a indiqué le communiqué. Les membres de ce comité procéderont, au cours de cette réunion, à «l'examen et à l'adoption des mesures opérationnelles à mettre en place par les pays membres de l'Union pour assurer à cette institution continentale l'autonomie de financement de son budget», a-t-on précisé. La même source a, en outre, rappelé que «la question du financement de l'UA est au centre du processus de réforme engagé par cette institution pour réaliser ses objectifs contenus dans son acte de fondation». «La participation du ministre algérien des Finances à cette réunion marque l'engagement résolu de l'Algérie à contribuer à l'accélération de l'intégration politique et économique du continent africain», souligne-t-on de même source.