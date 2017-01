Lutte antiterroriste : Fermeté

Trois terroristes ont été éliminés et dix éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés, tandis que 46 abris et casemates ont été détruits et des armes diverses récupérées durant le mois de décembre 2016, indique le ministère de la Défense nationale (MDN). Selon un décompte inhérent à la lutte antiterroriste publié dans le dernier numéro de la revue périodique El-Djeich, la même source précise avoir aussi récupéré 36 fusils automatiques de type Kalachnikov, sept fusils mitrailleurs (FMPK), un fusil à jumelle, trois fusils semi-automatiques, quatre lance-roquettes et deux armes à feu de fabrication artisanale. Seize canons de confection artisanale, deux bombes de fabrication artisanale, 27 tubes métalliques non préparés et deux grenades ont également été restitués par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), en plus d'autres divers objets utilisés par les groupes terroristes.

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme et le crime organisé, les éléments de l'ANP ont appréhendé, durant la même période, 250 contrebandiers, 513 immigrants clandestins et 22 narcotrafiquants. Lors de ces opérations, une quantité de 3.186,5 kg de kif traité et 13.7245 litres de carburant ont été saisis, ainsi que 14 véhicules tout-terrain, 13 camions, 15 véhicules et une moto.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services de la Sûreté nationale, «ont arrêté dix narcotrafiquants à Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et Tiaret/2°RM, en possession de 228,9 kilogrammes de kif traité». À Adrar/3°RM, Touggourt/4°RM, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6°RM, des détachements de l’ANP «ont saisi, au cours de plusieurs opérations, 07 véhicules tout-terrain et 03 camions chargés de 51,25 tonnes de denrées alimentaires, 13.808 litres d’huile de table, 25 quintaux de tabac et 3.600 litres de carburant». Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes d’Oran et des éléments de la Gendarmerie nationale de Béni Saf/2°RM «ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 19 personnes à bord d’embarcations pneumatiques».