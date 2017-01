Commentaire : enjeu majeur

La communication au sein de l’entreprise moderne constitue un enjeu fondamental de sa stratégie. Cet outil, plus que nécessaire aujourd’hui, est considéré comme une exigence dans la démarche de développement de l’entreprise, voire un facteur de compétitivité et de performance. En externe, vis-à-vis du marché, car en constante mutation, comme en interne, en ce qu’elle permet d’établir un climat social favorable au bon fonctionnement de l’entité, la culture de la communication en entreprise suscite actuellement une prise de conscience quant à son rôle dans la pérennité de cette dernière. Aussi, cet impératif exige la mise en place d’une stratégie en rapport avec les objectifs et perspectives de développement de l’entreprise, appelée à évoluer dans un environnement où la concurrence est cruciale, d’où la nécessité d’une ouverture sur le marché et d’une mise à jour constante de l’information économique. Aussi, l’entreprise, qui ne peut rester en marge de ce contexte, se voit dans l’obligation qui consiste à construire cette synergie avec son environnement externe en s’inscrivant dans une politique de communication planifiée et globale. Une démarche dictée par ce besoin d’être en phase avec l’évolution de la conjoncture économique, dans toute sa complexité, et qui met l’entreprise devant de lourdes charges et de responsabilités nouvelles. Des défis cruciaux, mais qui s’avèrent indispensables, en tant que leviers de croissance et de développement, mais aussi en tant qu’outils destinés à améliorer le rendement et les conditions de fonctionnement de l’entreprise. Aussi, le thème sera abordé, aujourd’hui et demain, lors d’un séminaire-atelier sur «La communication en entreprise : pourquoi l'entreprise doit-elle communiquer ?», organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, à l'École supérieure algérienne des affaires (Pins-Maritimes). Il s’agira pour les cadres et managers d’entreprises de saisir l'importance de communiquer, en interne, de comprendre les objectifs de l'entreprise, ce qui permet d’être associés à la démarche de la direction et de renforcer l'esprit d'appartenance. En externe, la communication est toute aussi importante, notamment avec le développement des TIC, ce qui offre plus de choix et plus d’ouverture.

D. Akila