Le Président Bouteflika reçoit le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur saoudien : Des relations fraternelles solides

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur saoudien,

le prince héritier, Mohamed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Tayeb Belaïz, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel.

Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur saoudien, le prince héritier Mohamed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, a achevé, hier en fin d’après-midi, une visite de fraternité en Algérie. Le Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur saoudien a été salué, à son départ de l’aéroport international Houari-Boumediene, par le ministre d’État, Conseiller spécial du Président de la République, Tayeb Belaïz. (APS)