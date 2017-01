Parrainage de la célébration de yennayer par le président de la République : Une volonté d’institutionnalisation

Le parrainage des festivités marquant la célébration de Yennayer par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika relève d’une véritable volonté politique d’arriver un jour à son institutionnalisation comme un jour férié, a déclaré hier. à Tizi-Ouzou le ministre de la Jeunesse et des Sports. M. El Hadi Ould Ali a précisé lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya que l’octroi d’une dimension nationale à cet évènement à travers sa célébration dans les 48 wilayas du pays et l’implication de plusieurs secteurs (la Culture, la Jeunesse et les Sports, le Tourisme, la Solidarité, l’Education) dans la préparation de cette fête n’est qu’un signe de l’engagement de l’Etat algérien à valoriser nos repères identitaires et la culture amazighe en général.

M. Ould Ali, a procédé à l’inauguration de plusieurs infrastructures sportives et de jeunesse. Lors de cette opération, le ministre a indiqué que la réalisation de telles infrastructures à travers les villages et localités vise à rapprocher les structures de sports et jeunesse des populations des villages conformément aux orientations du Président de la République qui porte un grand intérêt au développement du sports et des activités de jeunesse à travers la multiplication des infrastructures de proximité.

L’implantation de ce genre d’infrastructures au profit des jeunes des villages vise aussi, a-t-il ajouté, à maintenir les populations.

Dans plusieurs communes de la wilaya, M. El Hadi Ould Ali, accompagné du wali et du P/APW de Tizi-Ouzou, a inauguré durant cette visite trois maisons de jeunes à Boghni, Assi Youcef, et Mechtras, une salle polyvalente des sports à Tizi-Ghenif, une salle omnisports au stade du 1er Novembre.

Dans la commune de Mechtras, le ministre a également visité le stade communal qui vient d’être revêtu en gazon synthétique. Au chef-lieu de commune de Tizi-Ouzou, Il a également inspecté les chantiers d’une salle omnisports de 500 places, de l’auberge de jeunes de 50 lits et de l’Office des activités de jeunesse (ODEJ).

Dans un point de presse à la fin de sa visite, le ministre a indiqué que son département continuera à prendre en charge les préoccupations de la jeunesse en matière de structures de sports et autres activités par la poursuite des efforts de réalisation à travers le pays d’infrastructures de proximité permettant aux jeunes de pratiquer dans de meilleures conditions leur sport favori.

Il a aussi rappelé que les grands stades qui sont en voie d’être réalisés à travers le pays, dont celui de Tizi-Ouzou, devraient être réceptionnés au courant de l’année 2017.

Bel. Adrar