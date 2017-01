Choix des sites AADL-2 : Reprise de l’opération

L’opération de choix des sites des logements AADL2, a repris hier, après qu’un nombre de souscripteurs au programme lancé en 2013, ont pu accéder au site internet de l’agence consacré à cette opération qui se fait de manière progressive. « Pour les personnes non programmées, qui n’ont pas pu accéder aux sites, elles doivent patienter, elles le pourront dans les prochaines jours », selon le chargé de communication du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Ahmed Madani. Le même responsable a indiqué que « l’opération de choix des sites au profit des souscripteurs AADL2 va se poursuivre jusqu’à expiration du nombre programmé de bénéficiaires qui s’élève à 129.000 logements », a assuré Ahmed Madani, qui a voulu rassurer des milliers de concernés par ladite opération lancée sur le site de l’AADL mais inaccessible pour nombre d’entre eux. « Le site internet restera ouvert jusqu’à la finalisation de l’opération qui se fera par vagues », a-t-il ajouté. Concernant la capitale, M. Madani a souligné que l’immatriculation (1.600) a été changée juste après étude des dossiers, précisant que les détenteurs de numéros supérieurs à 40.000 pourront accéder au site et confirmer leur choix. Concernant les souscripteurs ayant perdu les mots de passe dans la wilaya d'Alger, l'AADL a ouvert un bureau à cet effet au niveau du Complexe olympique du 5-Juillet.

Il faut dire que la première opération de choix des sites a permis à plus de 60.000 souscripteurs d’accéder au site et de faire le choix du site de leur logement. Les sites que propose l’agence dans la capitale sont : Sidi Abdallah, Bouinane, Reghaia, Bordj El Kiffan, Cité Fayzi, Ouled Fayet, Aïn El Malha et Aïn Benian. Selon la direction de l’agence, 8.000 souscripteurs sont concernés à Constantine, 5.800 à Annaba, 7.000 à Blida, à Oran et à Sétif, 500 à Bouira et idem à El Bayadh, 3.000 à Sidi Bel Abbès, 2.000 à Relizane, à Boumerdès, à Tizi-Ouzou et idem pour Aïn Defla. 2.300 à Batna et à Chlef, 1.400 à Bechar et 3.600 à Tlemcen. Il a été précisé que les résultats pour ces choix seront rendus deux semaines après les demandes. Cette opération sera suivie du payement de la deuxième tranche de 10% du prix du logement.

Quand à l’opération de distribution des logements de l’AADL2, celle-ci doit commencer à partir du mois de mars prochain. En effet, selon le ministre de l’Habitat, M. Abdelmadjid Tebboune, l’AADL devrait achever la distribution des logements aux souscripteurs des programmes 2001 et 2002 (AADL 1) en mars prochain pour entamer ensuite les opérations de distribution des logements aux souscripteurs au programme 2013. Il est à noter que le programme location-vente de 150.000 unités initialement, a été progressivement élargi à la réalisation de 80.000 unités en 2013, à 80.000 autres en 2015 et à 40.000 unités en 2016 auxquelles s’ajoutent récemment 120.000 nouvelles unités, ramenant ainsi le nombre global prévu au titre de ce programme à 470.000 unités. Le ministre a reconnu qu’un retard a été enregistré dans certaines wilayas du pays à l’instar de Bejaia, Bouira et Boumerdès, imputant cela à des problèmes objectifs liés essentiellement au foncier. “A Bejaia, à titre d’exemple, nous avons délocalisé les sites destinés aux projets AADL plusieurs fois, ce qui a retardé les travaux de plusieurs mois”, a expliqué le premier responsable du secteur qui a présenté “ses excuses officielles à tous les souscripteurs des wilayas concernées”. Cette situation reste “exceptionnelle eu égard à l’avancement des travaux dans l’ensemble des régions du pays”, a-t-il ajouté en dernier lieu.

Salima Ettouahria