Coopération énergétique : Entretien Boutarfa-O’Rourke

Le ministre de l'Énergie, Noureddine Boutarfa, a rappelé, à l'ambassadeur et chef de délégation de l'UE à Alger, John O'Rourke, «l'importance qu'il accorde à l'identification de projets concrets de coopération énergétique, notamment dans les énergies renouvelables». Lors d'un entretien avec M. O'Rourke, au siège du ministère de l'Énergie, le ministre a aussi relevé «les efforts déployés par l'Algérie pour satisfaire la demande interne en croissance forte, et pour rester un acteur important et fiable du marché international de l'énergie, notamment gazier, contribuant ainsi à la sécurité d'approvisionnement de nos clients».

M. Noureddine Boutarfa participera au premier Sommet mondial de l'énergie qui se tiendra, jeudi et vendredi à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), a indiqué hier le ministère mardi dans un communiqué. Dédié à la géopolitique de la transformation énergétique, ce forum «abordera, notamment les tendances du marché de l'énergie au vu du contexte géopolitique actuel», a précisé le communiqué. Les participants débattront également des «trajectoires des marchés pétroliers et gaziers, ainsi que les éléments des stratégies de diversification des économies et des mix énergétiques, notamment à travers le développement des énergies renouvelables».