Syrie : L’armée turque pilonne 340 cibles de Daech

L'armée turque a bombardé «340 cibles» du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) dans le cadre de l'opération du «Bouclier de l'Euphrate» menée dans le nord de la Syrie, a annoncé hier, l'état-major des Forces armées turques (TSK). Ces bombardements ont permis de détruire «des abris, des positions défensives et des centres de commandement ainsi que des véhicules», a ajouté la même source, indiquant que «19 terroristes du groupe Daech ont été tués».

L'aviation turque a aussi lancé des frappes aériennes contre «27 cibles de Daech à Al-Bab, à Bzagah et Souflaniyah», selon la TSK, qui relève que «trois mortiers, trois véhicules armés et un autre à canon ont été détruits dans ces raids».

Le «Bouclier de l'Euphrate» a été lancée, le 24 août dernier, en soutien à une faction armée syrienne (ASL, armée syrienne libre) afin de nettoyer le long des frontières turco-syriennes de Daech et de «la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG)». Ankara exige le retrait de la milice kurde, soutenue par Washington, à l'Est de l'Euphrate afin qu'elle ne fasse pas la jonction entre les cantons sous son contrôle entre la rive orientale du fleuve et Afrin (Ouest). (APS)