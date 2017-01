Réunion entre Téhéran et les grandes puissances à Vienne : Le nucléaire en question

L'Iran et les grandes puissances se sont réunis, hier, à Vienne pour faire le point sur l'accord nucléaire conclu en 2015, ont rapporté des médias. La réunion, qui se tient au niveau des directeurs politiques, doit débuter à la mi-journée sous l'égide de la Commission européenne. Cette rencontre, la quatrième depuis l'entrée en vigueur en janvier 2016 de l'accord destiné à garantir le caractère strictement pacifique du programme nucléaire iranien, a été demandée par Téhéran en décembre, après le renouvellement de sanctions américaines. Conclu lors de négociations marathon en juillet 2015 entre l'Iran et le groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), dans la capitale autrichienne, l'accord prévoit une levée des sanctions frappant l'Iran en échange d'un strict contrôle de ses activités nucléaires. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), organe de l'ONU chargé d'en superviser l'application par Téhéran, a jusqu'à présent attesté que Téhéran remplissait ses engagements. aps