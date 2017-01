Libye : L’Italie annonce la réouverture de son ambassade

Le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, a annoncé la réouverture, hier, de l'ambassade d'Italie dans la capitale libyenne, Tripoli fermée en 2015. L'ambassadeur italien a présenté, hier, ses lettres de créance et prendra ses fonctions à Tripoli, a déclaré M. Minniti lors d'une conférence de presse avec le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale (GNA), Mohamad Taher Siala. Le ministre italien n'a pas donné de détails sur le dispositif de sécurité qui devrait être mis en place autour de l'ambassade. Dans un communiqué, le ministère italien des Affaires étrangères s'est félicité de la réouverture de l'ambassade y voyant «un signal très important d'amitié envers tout le peuple libyen (...) et un signal fort de confiance dans le processus de stabilisation de ce pays». M. Minniti a déclaré avoir examiné avec les responsables libyens la coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme.

Dans un communiqué publié à Rome, le ministère italien de l'Intérieur a fait état d'une «nouvelle phase de coopération» avec Tripoli qui doit conduire à la signature d'un «mémorandum d'entente» dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine. M. Siala a indiqué de son côté avoir convenu avec M. Minniti de lancer des initiatives mixtes pour lutter contre l'immigration clandestine, ainsi que la contrebande du pétrole libyen. (APS)