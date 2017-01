L’USM Alger en stage en Tunisie : Des blessés en cascade

La cascade de blessures se poursuit pour l’USM Alger. Après Benkhemassa, Abellaoui et Mansouri, rentrés au pays hier, voilà que Bouderbal est contraint lui aussi au repos. L’attaquant des Rouge et Noir n’a visiblement pas tout à fait récupéré de sa blessure. Ce dernier a ressenti des douleurs à la cuisse à l’issue de la rencontre amicale face à la réserve de l’ES Sahel. Des blessures qui perturbent quelque peu le stage. Néanmoins, la formation algéroise enregistre une bonne nouvelle quand même. L’arrière latéral gauche, Zeghdane, opéré en novembre dernier à la cheville, a repris les entraînements avec le groupe après une longue période de convalescence. Le défenseur en question à même pris part au dernier match amical de son équipe. Il sera donc d’attaque pour la reprise du championnat. Pour rappel, l’USMA se trouve actuellement en Tunisie pour recharger ses batteries en prévision de la phase retour du championnat et la ligue des champions d’Afrique qui débutera au mois de mars prochain. Les coéquipiers de Hamar, touché au tibia face à l’ESS, ont d’ailleurs décidé de prolonger leur séjour d’une semaine, suite au report de la date de la reprise de la compétition nationale. Les joueurs de Paul Putt, qui commençaient à battre de l’aile avant la trêve avec notamment une élimination en coupe d’Algérie, veulent mettre tous les atouts de leur côté pour être prêts pour la seconde phase du championnat. Le staff technique, contraint de revoir son programme de préparation initial, veut disputer au moins quatre rencontres amicales, pour meubler cette trêve prolongée, avant de regagner Alger. L’entraîneur usmiste veut, aussi, trouver des solutions pour remédier au problème qu’a connu sa défense lors de ses dernières sorties. Bien que l’USMA dispose de la meilleure ligne offensive (23 réalisations en championnat), il n’en demeure pas moins que la défense demeure le maillon faible de l’équipe (14 buts encaissés), notamment depuis la blessure de Khoualed. Paul Putt aura tout le temps nécessaire pour trouver les solutions qui s’imposent. Le club phare de Soustara, dont le match de la 16e journée face au MO Bejaïa à été reporté, en attendant l’ajournement du match de la 17e manche face au RC Relizane, est celui qui aura bénéficié de plus de jours de repos durant la trêve hivernale. Par ailleurs, côté effectif, l’USM Alger n’a pas a été très active durant le mercato hivernal. A l’exception de Benkablia (ex-JSK) et Bourenane (France), aucune autre signature n’a été enregistrée, même si on parle de l’arrivée d’un défenseur central.

Rédha M.