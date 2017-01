Le Coin du copiste : Expédition dans l’Arctique

Par ces temps de froid polaire qui s’abat sur presque toute la planète et où un rude hiver prend ostensiblement ses quartiers dans les recoins les plus chauds, regarder une émission sur les chaînes satellitaires étrangères, souvent cryptées, peut prendre l’allure d’une véritable escapade en images dans les natures les plus austères du monde. Ainsi regarder l’émission «Ushuaia Nature», même tard dans la nuit, devient plus qu’une distraction, un voyage étonnant et captivant à la fois, surtout quand il s’agit d’une équipe de chercheurs scientifiques qui brave la dureté des conditions climatiques pour nous concocter un film réalisé avec les moyens techniques les plus sophistiqués.

Ces gens, qui sont en quête perpétuelle de découvertes, sont admirables dans leurs habits d’explorateurs aux visages brunis et rougis par le froid du pôle Nord. Lundi dernier, en compagnie de Nicolas Hulot, nous avons pu explorer l’Arctique au cœur du détroit de Lancaster où était installé un camp de biologistes marins et de professeurs émérites ayant pris leur courage à deux mains, guidés par la seule curiosité scientifique, pour investir les lieux. Les images captées par les caméramans étaient d’une beauté à vous couper le souffle. On pouvait contempler les étendues de glace à perte de vue à partir d’un ballon dirigeable et écouter la saga des explorateurs qui ont risqué leur vie pour connaître la région.

On avait le son et l’image d’une netteté incroyable et l’on pouvait écouter, au passage de l’engin, la glace se disloquer et faire un bruit sourd sur ces terres enneigées du Nord-est. Bien sûr, la faune animalière était de la partie et sa vie n’avait aucun secret pour la population d’Inuites qui guidait l’expédition. Les photographes s’en donnent à cœur joie pour garder une trace de ce décor fantastique en montrant tous les animaux qui jouent sur une banquise qui part en lambeaux. Les blanches immensités perdues dans les aurores boréales avec un extraordinaire jeu de lumières, allant du rouge au violet en passant par le vert, auront inspirés bien des écrivains, à commencer par le romancier américain Jack London.

Cette nature que l’on regarde se révèle aux yeux du téléspectateur sous un manteau immaculé, elle devient aussi subtile que respectable au moment où les infatigables observateurs attendent de voir apparaître le prédateur le plus redouté : l’ours polaire, sous la lumière faible du ciel dans une féerie innommable où il est question, dans le commentaire du producteur, de photosynthèse et de lumière solaire à proximité du pôle de l’hémisphère nord de la planète. Dans cet univers qui approche de l’espace, la vie se multiplie pourtant, et nagent sous l’eau les groseilles de mer, des plantes carnivores…

L. Graba