Festival du théâtre arabe à Oran et Mostaganem : Huit pièces en lice

Huit pièces sont en lice pour le prix Soltane Ben Mohammed Al Kacimi à la 9e édition du Festival itinérant du théâtre arabe, qui débute hier soir, simultanément à Oran et Mostaganem. Dédiée au comédien et metteur en scène algérien Azzedine Medjoubi, assassiné par les terroristes en février 1995, cette 9e édition propose deux catégories de spectacles, à savoir 8 pièces en compétition officielle et huit autres spectacles en «off». Dans la première catégorie, l’Algérie sera présente avec Thoulth El-Khali (No man’s land) de Tounès Aït Ali, représentant le Théâtre régional d’El-Eulma (Sétif).

Produite en 2016, la pièce a raflé récemment six prix au 9e Festival international du théâtre en Jordanie dont celui de meilleure œuvre, de meilleure interprétation féminine et de meilleur texte dramatique.

Dans la même catégorie, Al Qalâa (la citadelle) d'Ali Al Husseini (Koweït) participe à la compétition, ainsi que Kharif (automne) d’Asmaâ Houari et Koul chai an abi (tout sur mon père) d’El-Dhaif Bouselham (Maroc), Thawrat Don Quichotte (la révolte de Don Quichotte) de Walid Daghsani (Tunisie), Al ors al wahchi (les noces sauvages) d’Abdelkrim Al Jarrah (Jordanie), Ya Rab (ô, mon Dieu) de Mustafa Settar Al Rikabi (Irak), et Al khalta al sihria li saada (la potion magique du bonheur) de Chadi Dali (Égypte).

Dans la catégorie des spectacles en hors compétition, le metteur en scène algérien Ahmed El Aggoune y figurera avec sa pièce Foundok El Alameyne (hôtel des deux mondes), adaptée d’un texte d’Emmanuel Schmidt, ainsi que Nabil Ben Sekka avec les Saints, produite par le Théâtre régional d’El-Eulma, Zay ennas (comme tout le monde) de l’Égyptien Hani Afifi, d’après un texte de Bertold Brecht, Kharif (automne) de l’Irakien Samim Hasballah, Doukha (vertige) de la Tunisienne Zahra Zemmouri, Majnoune (le fou) du Tunisien Tewfik El-Djebbali d’après l’œuvre éponyme de Jabrane Khalil Jabrane, Zombie wal khataya el aachra (le zombie et les dix péchés) de l’Égyptien Tarek Douiri et Nafida (la fenêtre) du Syrien Majd Fedha. Le spectacle d’ouverture Hizia est écrit par l’actuel ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et mis en scène par le jeune artiste Faouzi Ben Brahem, tandis que la pièce de clôture est intitulée Rihlat hob (périple amoureux) de Fouzia Aït El-Hadj, d’après un texte d’Omar Bernaoui.

La compétition pour le Prix Al Kacimi est dotée de 100.000 dirhams émiratis (27.000 dollars environ US) récompensant la meilleure pièce de théâtre. La troupe lauréate sera primée à Mostaganem, lors de la cérémonie de clôture du festival. (APS)