Tighennif, haut-lieu de la préhistoire : La région du monde la plus anciennement peuplée

La commune de Tighennif est située dans la plaine de Ghriss. La date de création de l’agglomération est faite par décret du 28/01/1870 sous le nom de Palikao, en l’honneur du général Comte de Palikao, le duc de Montauban, ministre de la Guerre, qui avait remporté, le 21/09/1860, une victoire sur les Chinois à Pa-Li-Kao, en Chine, à 17 km de Pékin. *

Par le décret No 57-604 du 20/05/1957, portant modifications de limites départementales et création d’arrondissements en Algérie, Palikao est érigée en chef-lieu de sous-préfecture, Tighennif est connue à travers le monde comme étant un haut lieu de la préhistoire. En effet, suite à différentes recherches sur le site de la Sablière, à l’ouest de la localité, qui ont commencé en 1872, sous le mandat du maire de Palikao, M. Balavoine, il y fut découvert l’atlanthropus mauritanus, ou l’homme de l’atlas de la Mauritanie. Celui qui fit cette découverte est le professeur français Camille Arembourg. Tighennif est l’une des régions les plus anciennement peuplées du monde. L’âge de l’homme de Tighennif remonte à plus de 600.000 ans avant Jésus-Christ. L’ancienne agglomération portait le nom de Tirnifine. Les ossements de l’atlanthropus mauritanus sont déposées au Musée de l’homme à Paris (pas loin du Trocadéro).

Leur moulage se trouve au musée du Bardo à Alger (avenue Franklin-Roosevelt). Il est à indiquer que d’autres ossements d’animaux préhistoriques ont également été découverts à la sablière de Tighennif. Pour la petite histoire, cette grande découverte, fut faite tout de suite aux extractions de sable destinés aux sables cossues, des colons de l’époque, et qui se situent dans le quartier nord-ouest de la ville. Cette carrière de sable se situe en contrebas du mausolée du Saint Sidi Senouci. Géographiquement, Tighennif est située à l’extrémité Est de la plaine de Ghriss, autrefois appelée plaine Rachidia. La hauteur au-dessus du niveau de la mer est de 500 mètres, notamment dans la partie Nord. À proximité immédiate de l’ancienne huilerie (la plus importante d’Algérie à l’époque) un signal géodésique côte 531m. Tighennif est dominée au nord par les hauteurs d’El-Bordj, qui atteignent 900m au sud par celles de Nesmoth.

S’agissant de l’hydrographie, il n’y a aucun lit d’oued ni de rivière sur le territoire de la commune. Cependant, et à l’exception de cette dernière décennie, Tighennif était pourvue d’eau très douce de bonne qualité grâce aux deux lacs séculaires, naturels, actuellement complètement à sec, ce qui est un drame écologique pour la ville, nous dit ce défenseur acharné de l’environnement qui œuvre au sein de son association «Main verte», surtout que ces deux lacs embellissaient la ville. Le débit de ces très jolis lacs abandonnés aujourd’hui à leur triste sort était régulier et invariable. Ils ont alimenté la ville pendant des dizaines d’années . Certaines variétés de poissons y vivaient, le premier (Grand lac) est situé au nord de la ville, surplombé par le saint Sidi Ali Messaoud, à l’Est, par Sidi Benaïssa et, à l’Ouest, par Sidi Amar Trari, notre ancêtre et dont le surnom est tiré des monts de Trara, au nord-ouest de Nedroma. Une pléiade d’autres saints s’étaient fixés non loin de là, tels Sidi Senouci, Sidi Bouazza, Sidi Ali Benabdellah et son fils cheikh Benzerga, petit-fils maternel de Sidi Amar Trari, dont la fille Djouher est l’épouse de Sidi Ali Benabdellah et la mère de cheikh Benzerga. Non loin du lac inférieur (Petit lac) qui vient, lui aussi, d’une profondeur des saints tels Sidi Athmen Boukerara, Sidi Hamou, Sidi Safi, Sidi Brahim, Sidi Bouabdelleh, qui s’y sont établis. Concernant l’origine étymologique du mot de Tighennif, il dériverait, selon notre interlocuteur, du terme Tighennifine qui est liée à la consonance berbère Béni Zeroual.

Ce serait le nom de d’un ancien lieu, dit de la préhistoire, qui plonge ses racines dans la nuit des temps. C’est l’un des sites les plus habités par l’homme depuis des époques immémoriales. Tous ces saints ont un prestigieux passé et ont enseigné les sciences coraniques et juridiques. Cette région était alors connue par ses zaouïas et ses écoles coraniques où étaient enseignées toutes ces disciplines, à tel point qu’elle a reçu l’appellation de contrée de Sidi Khellil, le célèbre jurisconsulte du rite malékite qui fut et reste toujours enseigné à la vieille mosquée de Tighennif. Concernant la climatologie de la région, on s’aperçoit, selon les spécialistes, que l’été est plus chaud, et il ne neige pas assez souvent qu’autrefois. Durant les années1944 et 1945, des invasions de sauterelles amenées par des vents du Sud avaient causé des destructions importantes de cultures.

Ce phénomène ne s’est pas répété. Auparavant, chaque année la neige atteignait les 15cm. Au plan ethnique, il y a un brassage de tribus autochtones et arabes. Les plus anciennes tribus berbères qui ont peuplé la région sont les Béni Zeroual et les Béni Thighrine. Pour celles là, leurs vestiges sont enfouis du côté de la cave oléicole. Au plan agricole, il est à déplorer l’arrachage des vignobles dont les cépages étaient au vin de table, et leur non reconversion en raisin de table. Auparavant, toute la plaine était verte d’où le nom de Ghriss (qui provient de ghers). Maintenant, en observant la plaine à partir des hauteurs d’El-Bordj ou d’Aïn Farès, où des premiers contreforts des monts de Saïda ou de Sidi Kada, on constate que la plaine a été désertifiée et les ceps de vigne non reconvertis, parce que seule l’arboriculture peut redonner à cette plaine son manteau d’hiver d’antan, l’espoir de tout chacun parmi les citoyens de la plaine de Ghriss. C’est sur cette note d’optimisme que nous avons pris congé de M. Hacherouf El-Hadi, qui n’est pas historien de formation, mais directeur régional des impôts, en retraite, et un grand passionné des questions anthropologiques et ethnologiques à ses heures libres. Il nous a fourni toutes ces informations, affable et courtois à souhait, nous a reçu gentiment chez lui, lui qui offre le gite et le couvert à tous ceux qui ont en besoin, et c’est à l’honneur de cet homme qui aime sa ville natale.

A. Ghomchi