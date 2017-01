Regard : Sur les traces de nos aïeux

Les averses d’hiver sont toujours porteuses d’espoir. Ce n’est pas une litote et sûrement pas une phrase qui exprime un optimisme béant, mais une réalité palpable, visible et qui ne peut être ignorée, avec toutes ces associations débordant d’humanisme, de bonté et de générosité, à faire fondre des montagnes de glace et qui plaident partage, entraide et toutes les valeurs morales. En fait, l’Algérien, fidèle, à ses principes et ses traditions, ne rate aucune occasion pour crier haut et fort son attachement à la notion altruiste qu’il défend contre vents et marées. Cet autre exemple nous vient de l’association Afak, qui n’est pas la seule, à investir le terrain pour la bonne cause, cela s’entend. Cette dernière, activant, à Mecheria , dans la wilaya de Naâma, fait parler d’elle, encore une fois, en volant au secours des ressortissants Africains, joignant ainsi, ses efforts, à ceux du CRA et du ministère de la Solidarité nationale. Un seul et même objectif est visé : faire oublier, parfois, avec les moyens du bord, à des femmes, des enfants, bref, aux migrants qui ont connu, dans leurs pays respectifs, les affres des conflits et de la guerre, du chômage et de la pauvreté, la rudesse de la saison hivernale. C’est vrai que la solidarité a un cœur, gros comme ça qui bat pour l’autre, sans se lasser. C’est le message, sans doute que tente de transmettre ce mouvement associatif qui a tenu, à adoucir un quotidien glacial de dizaines de personnes, en leur distribuant des denrées alimentaires, des couvertures et même des jouets aux bambins. Cette association qui n’est ni la première, ni la dernière, vient consacrer, à travers cette opération, l’esprit de solidarité qui caractérise l’Algérien, resté le même, en dépit des mutations multiples et nombreuses lesquelles, il faut le rappeler, ont laissé pourtant des traces profondes sur nos habitudes. Un beau geste de la part d’Afak sur les traces de nos aïeux pour faire valoir le partage et l’esprit humanitaire.

Samia D.