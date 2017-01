Ouargla : Rush sur l’apiculture

Une production de 840 kg de miel a été réalisée au titre de la saison agricole 2015-2016 à travers la wilaya d'Ouargla, en hausse de 290 kg par rapport à celle de la saison l’ayant précédée, a-t-on appris lundi de la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette "remarquable" récolte a été réalisée dans différentes zones, avec la plus grande quantité (400 kg) produites à partir de 50 ruches productives installées dans la commune de Tebesbest, suivie de la commune de Sidi Khouiled (240 kg) et celle de Nezla (200 kg), a précisé le chef de service des statistiques à la DSA, Abderrahmane Kadi. Cette hausse de production est expliquée par plusieurs facteurs, dont l’accroissement des ruches apicoles et l’intérêt grandissant manifesté par les agriculteurs de la région pour le développement de cette filière. L’intensification des programmes de vulgarisation, l’adoption des procédés et techniques modernes d’élevage apicole ainsi que des méthodes de traitement et de prévention des ruches contre les maladies, sont d’autres facteurs ayant contribué à l’amélioration de la production mellifère, selon ce responsable.

Les services concernés s’emploient à l’encouragement des agriculteurs pour le développement de l’apiculture, facteur de pollinisation, d’augmentation de la production agricole, en plus de son impact sur la dynamisation des activités économiques, à travers l’ouverture d’espaces locaux de commercialisation du miel au public et des ruches d’abeilles aux nouveaux apiculteurs, a-t-il ajouté.

M. Kadi relève, toutefois, qu’en dépit de la récolte en hausse du miel, celle-ci demeure en deçà de la demande sur le produit, au regard de la nature saharienne entravant le développement de la filière apicole durant la période des fortes chaleurs, obligeant les apiculteurs à opter pour la transhumance des ruches sous d’autres cieux plus cléments, à l’instar de la région de Djelfa, pour éviter la perte des colonies d’abeilles.

Des expositions périodiques sont mises sur pied pour mettre en relief les expériences réussies de développement apicole dans la région, l’encouragement des agriculteurs à s’orienter vers cette filière et mettre en exergue les potentialités existantes pour le développement de ce segment.

