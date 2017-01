Foire du miel à El-Biar : Les vertus de la ruche

Pour le plus grand plaisir des amateurs de miel et des amoureux de l’apiculture, l’association des apiculteurs de la wilaya d’Alger organise une foire du miel et des produits de la ruche, et ce, dans le respect d’une noble tradition, qui se veut être de plus en plus ancrée dans les mœurs des Algériens.



Plantant le décor en plein centre de la commune d’El Biar, cette manifestation d’envergure économique et sociétale, qui a débuté samedi dernier et qui se prolongera durant une quinzaine de jours, et ce, au niveau de la placette Kennedy, à quelques mètres du marché de la commune, elle regroupe plus d’une vingtaine d’exposants apiculteurs, pour leur majorité de la wilaya d’Alger, auxquels s’ajoutent quelques autres venus des wilayas limitrophes. Le but de cette manifestation, selon les organisateurs, «est de valoriser le miel naturel à 100% et le savoir-faire ancestral». Les visiteurs venus spécialement pour cette foire ou les habitués des lieux auront à apprécier la qualité et les nombreuses variétés de miel et divers produits de la ruche. Personne ne peut nier que le miel naturel d’abeille, qui demeure l’aliment le plus énergétique, et qui sera cédé à des prix qui défient toute concurrence. «Tous les remèdes sont dans les plantes et toutes les plantes sont dans le miel», ce sont les apiculteurs professionnels qui vous le diront et confirmeront avec assurance. Exposé dans sa large variété, dans les différents stands on y trouve miel d’eucalyptus, chardon, multi-fleurs, montagne, euphorbe, oranger, jujubier, romarin, moutarde, lavande… Les bienfaits du miel ne sont plus à présenter, il traite les affections cardiovasculaires, telles l’hypertension, l’hypotension, les palpitations, la fragilité capillaire, les anémies (surtout chez l’enfant), régule le mauvais cholestérol, élève le bon cholestérol. Il possède également des fins thérapeutiques concernant les infections respiratoires, les brûlures, l’allaitement, la fatigue, les problèmes digestifs et urinaires… A l’instar du miel, les produits de la ruche comme le pollen, la gelée royale, le propolis… fabriqués eux aussi par les abeilles, sont également de véritables médicaments naturels et n’ont pratiquement pas d’effets secondaires indésirables, «tout comme le miel, ils jouent un grand rôle de régulateur dans l’ensemble des fonctions et du métabolisme», dira Mohamed, jeune apiculteur dans la wilaya de Médéa.

Tout en passant un moment agréable et prenant du plaisir, les visiteurs en grand nombre repartaient avec des conseils avisés quant aux vertus bienfaitrices du miel et autres produits de la ruche, tout en dégustant gratuitement une partie de la gamme exposée dans cette foire de démonstration et de vente.

Par ailleurs, que des produits cosmétiques, à savoir crème, shampooing, sirop… sont également présents dans les différents stands, suscitant à leur tour un réel intérêt auprès des visiteurs. Notons que les exposants font, à la moindre sollicitation, preuve de gentillesse et de disponibilité, et n’hésitent pas à expliquer aux visiteurs les bienfaits du miel naturel, ses techniques ancestrales, ses mystères, mais également les mettent en garde quant à l’arnaque et la fraude des pseudo-vendeurs de miel qui sillonnent la capitale. « Le miel qui doit être un élément fondamental de notre culture ne peut pas être vendu comme ça à la sauvette et n’importe où », dira une apicultrice, et d’ajouter, « les vendeurs sans scrupules cèdent leurs produits douteux à de très bas prix ». Ces professionnels et véritables artisans, font en sorte de combattre l’arnaque en sensibilisant le citoyen du danger et en exposant leurs produits à la qualité et à l’origine bien connues et contrôlées en bonne et due forme, estiment, de leur part, les organisateur.

Comme le veut la tradition, à chaque foire organisée, les visiteurs ne repartiront pas les mains vides sans être conviés à savourer gratuitement le fruit du travail ancestral des différents exposants. En somme, une halte s’impose au centre d’El-Biar avant la clôture. A ne rater sous aucun prétexte, car… ça mérite le détour.

Sihem Oubraham