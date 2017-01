Sensibilisation contre le cancer de l’intestin : Nécessité d’un diagnostic précoce

Une campagne de sensibilisation contre le cancer de l’intestin, la première du genre, sera lancée «prochainement» à travers le pays dans le cadre du Plan national anti-cancer 2015-2019, a indiqué, hier à Annaba, le coordinateur national de ce plan, le Pr Messaoud Zitouni.

La stratégie nationale de lutte contre le cancer accorde un grand intérêt à la sensibilisation contre les facteurs à risque et les causes des complications, a affirmé ce responsable, en marge des 2es journées nationales du centre anticancéreux d’Annaba. Le cancer de l’intestin, qui était jusqu’à il y a peu d’années le 5e cancer le plus répandu, occupe désormais la seconde position en terme de nombre de malades, d’où la nécessité d’actions de sensibilisation, a noté ce praticien, qui a relevé que la prochaine campagne de sensibilisation démarrera de Béjaïa pour toucher ensuite Batna, Laghouat, Oran et d’autres villes du pays. Le coordinateur du Plan national anti-cancer a salué la mobilisation, dans les milieux professionnels de la santé et de la société civile, en faveur des activités de sensibilisation organisées depuis 2015 pour, notamment, le diagnostic précoce.

Le Pr Zitouni a estimé que le Plan national anti-cancer a aussi permis l’activation des réunions de coordination pluridisciplinaire pour déterminer les protocoles de prise en charge et traitement. Les préparatifs, a-t-il ajouté, sont en cours pour mettre sur pied des équipes médicales de terrain pour le diagnostic, le traitement et le suivi des divers cancers.

L’Algérie enregistre annuellement entre 45.000 et 50.000 nouveaux cas de cancer, selon M. Zitouni, qui a estimé que ce chiffre passera à 70.000 d’ici à 2025, avant de mettre l’accent sur l’importance à accorder au diagnostic précoce.

Le même praticien a souligné que le cancer du sein reste le plus répandu parmi les femmes, alors que le cancer des poumons constitue la pathologie cancéreuse chez les hommes, a ajouté le Pr Zitouni. (APS)