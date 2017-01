Forum d’EL MOUDJAHID, Le président du Conseil National de l’Ordre des Médecins : « Une loi ne vaut que par son application »

Le projet de loi relative à la santé, qui sera soumis prochainement aux parlementaires, a été décrypté, hier au Forum santé d’El Moudjahid, par le président du conseil national de l’Ordre des médecins. Le docteur Mohamed Berkani Bekkat voit dans ce texte des avancées, mais aussi des imperfections qui méritent d’être corrigées, car, aujourd’hui, le plus grand défi pour les pouvoirs publics est de rendre au citoyen la confiance envers son système de santé, notamment le secteur public.

Le docteur Bekkat, qui espère que l’année 2017 sera celle de la santé, estime tout de même que la santé n’a pas eu la place qu’elle mérite dans la société. Pour lui, elle doit être la principale préoccupation des pouvoirs publics. C’est-à-dire plus qu’elle ne l’est actuellement, non pas en dotations matérielles puisqu’elles sont déjà à la hauteur. Pour le président du conseil national de l’Ordre des médecins, il faut un Conseil des ministres consacré exclusivement à l’état des lieux de ce secteur quelque peu malade. Une réunion de haut niveau qui abordera la santé sous tous ses angles, et qui réunira tous les secteurs, car elle ne concerne pas le département ministériel de la santé. Ce Conseil des ministres, préconise le conférencier, abordera tous les aspects, à savoir le financement, le fonctionnement, la formation, l’espace public de la santé, et de là sera tracée la feuille de route. Il prend comme exemple le plan de lutte contre cancer. Mais, dit-il, pour apporter les remèdes, il ne faut pas agir par domaine restreint. Mais alors, à quoi ont servi les assises de la santé tenues en 2014, et qui avaient regroupé 3.000 participants ? Le docteur Bekkat, qui a pris part à cette rencontre nationale, et qui a eu à présider le plus important atelier, en l’occurrence le Système de santé national, explique que ce rendez-vous des professionnels du secteur, de tout bord, s’est distingué par son sérieux et par la qualité des participants. Sans plus. Les propositions émises n’ont pas été, selon lui, prises en compte dans la rédaction du projet de loi sur la santé. C’est pourquoi il persiste et signe. Ce texte a besoin de corrections, notamment en ce qui concerne le secteur public qui doit être la majorité des actions des soins. Aujourd’hui, dit-il, le citoyen ne fait plus confiance au système de santé, notamment en ce qui concerne le secteur public. Et le plus grand défi est de pouvoir rétablir cette confiance, surtout que l’Algérie a choisi, à juste titre, un système social. Autre revendication de l’Ordre des médecins, c’est de placer la Caisse de sécurité social sous la tutelle du ministère de la Santé. Le docteur Bekkat voit dans le texte de loi des avancées, notamment en ce qui concerne la création d’un conseil national de la santé. Une sorte de parlement médical où seraient examinées les orientations de la santé. Cependant, il plaide pour que cette instance soit dotée d’un caractère contraignant. Les autres points positifs soulevés par le conférencier ont trait à la création de l’agence du médicament et la surpression du temps complémentaire pour les médecins. Une décision qui vient en réponse à une demande de l’Ordre des médecins. La loi est évolutive, souligne le docteur Bekkat, car elle parle de santé mentale, de santé dans le milieu carcéral ; la procréation médicale qui se voit encadrée, elle parle, pour la première fois et d’une manière courageuse, d’interruption de grossesse en cas de malformations.



Un institut de veille sanitaire, une nécessité



Toutefois, en ce qui concerne la prévention, le docteur Bekkat estime que le projet de loi n’a pas mis assez l’accent sur cet aspect. À ce propos, il a rappelé la position de l’Ordre de médecins sur cette question.

«Nous avons toujours plaidé pour la création d’un organe de prévention indépendant.» Plus explicité, il dira qu’il s’agit d’un office national de prévention médicale relevant directement du Premier ministre. Cette structure regroupera des experts en tout genre et des spécialistes de toutes les maladies. Sa mission est de s’occuper de la prévention environnementale.

Elle doit s’intéresser à l’air que nous respirons, à notre alimentation, en majorité importée. Elle doit être dotée de prérogatives qui lui permettent d’interdire ceci ou cela. Pour rester dans la prévention, le conférencier estime que des campagnes doivent être menées toute l’année, notamment pour le cancer, dont la prise en charge est des plus onéreuses. Autre reproche fait à ce texte, qui sera soumis prochainement pour approbation des parlementaires, c’est l’absence d’un institut de veille sanitaire.

Mais rien n’empêche la mise en place d’une telle institution même si elle ne figure pas dans la loi, car la vocation est d’attirer l’attention sur les risques multiples et les épidémies mondiales pour déterminer les constats précis et les conduites à tenir face à ces situations. C’est plus qu’une nécessité.



« La médecine n’est pas une science exacte »



Interrogé sur l'efficacité de cette nouvelle loi sanitaire, il dira que la loi ne vaut que par son applicabilité sur le terrain.

Mais ce qui révolte le plus le docteur Bekkat, c’est l’aspect répressif contenu dans ce projet.

Il n’y va avec le dos de la cuillère pour dire qu’il s’agit d’un code pénal bis.

«Nous sommes dans un État de droit, la loi pénale est au-dessus de toutes les lois civiles.

Par conséquent, on ne peut faire un code pénal bis pour les médecins.» Car pour les erreurs médicales, dont celles ayant entraîné la mort de patients, le Dr Bekkat estime qu'il s'agit de «la responsabilité individuelle du médecin qui est prévue par la loi».

«La médecine n'est pas une science exacte, le médecin n'est pas responsable des résultats, mais des dommages», ajoute-t-il, «s'il y a aggravation, il est condamné au niveau pénal».

Le président de l'Ordre des médecins a expliqué qu'il y a eu «pratiquement près de 200 affaires en matière de juridiction, l'acte médical est une chaîne de soins».

Il faut déterminer les responsabilités, certes, mais il ne faut pas l'accuser de tous les maux, et sans cultiver l’esprit de l’impunité. Le problème de la formation a été également abordé lors de cette conférence. Pour le docteur Bekkat, il est indispensable de réduire le nombre, car il y a un manque flagrant de formateurs. Par ailleurs, le conférencier a avancé le chiffre de 10.000 médecins algériens exerçant à l’étranger parce que les conditions de travail sont meilleures.

En revanche, il trouve aberrant que les médecins algériens soient les seuls astreints au service civil. La conférence a été une autre occasion pour revenir sur la polémique suscitée par le RHB.

C’est ainsi que l’on a appris que l’Ordre des médecins et celui des pharmaciens ont décidé d’ester en justice M. Zaibet qui avait produit et distribué un remède miracle. Une affaire à suivre.

200 affaires d’erreurs médicales enregistrées depuis deux ans

Mohamed Berkani Bekkat a indiqué que 200 affaires liées aux erreurs médicales avaient été enregistrées depuis deux ans, affirmant que la nouvelle loi sur la santé était porteuse d’une vision future sur la réforme du secteur de la santé qui connaît une situation «catastrophique».

200 affaires liées aux erreurs médicales ont été enregistrées depuis deux ans au niveau des tribunaux, concernant des plaintes de patients victimes d’erreurs médicales dont 10% étaient recevables, a précisé M. Bekkat. Concernant l’article 40 du projet de loi sur la santé, Dr Bekkat a imputé la majorité des erreurs médicales au manque de moyens au niveau des établissements hospitaliers publics et privés, rappelant la présentation des médecins auteurs de ces erreurs devant des conseils de discipline. Il a estimé nécessaire de faire la distinction entre faute et erreur médicales, ajoutant que «la responsabilité individuelle du médecin est définie par la loi et l’expertise».