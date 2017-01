Naftal : Lancement en 2017 de plus de 20 grandes stations

La réalisation de plus de 20 grandes stations de distribution du carburant sera lancée en 2017 au niveau national, a annoncé, à Tissemsilt, le président-directeur général de NAFTAL, Hocine Rizou. Dans un point de presse, en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt, M. Rizou a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de développement et de modernisation de son entreprise portant sur la réalisation de 136 grandes stations-services dans le pays à l’horizon 2030, rappelant le lancement, au titre de ce programme, de la réalisation de 6 grandes stations de distribution du carburant dans plusieurs régions du pays en 2016. Le PDG de Naftal a souligné que ce programme permettra de satisfaire les besoins croissants en carburants surtout, et d'améliorer les prestations au niveau des stations-services. Par ailleurs, M. Rizou a annoncé que Naftal a réceptionné, à ce jour, 30 stations de distribution du carburant (stations-services) au niveau de l’autoroute Est-Ouest réalisées selon les normes internationales, ajoutant que 17 autres stations sont en cours de réalisation le long de cette autoroute, dont 12, ou la totalité sera réceptionnée, cette année. Pour ce qui est du stockage du carburant, le même responsable a souligné que Naftal œuvre à réaliser une autosuffisance au lieu de stock de 12 jours actuellement, signalant que la capacité de stockage globale du carburant est actuellement de 700.000 tonnes. Il a ajouté qu’il est prévu d’atteindre une capacité de stockage de 2,2 millions de tonnes en 2021, à la faveur des projets de réalisation de centres de stockage du carburant, dont un à El-Khroub (Constantine) d'une capacité de 160.000 tonnes et un autre de 230.0000 t à Sidi Bel-Abbès. Par ailleurs, le même responsable a indiqué que Naftal a pris des dispositions pour garantir l’approvisionnement des zones éloignées en bonbonnes de gaz butane en période hivernale. La capacité de stockage de ce produit énergétique est actuellement de 1 million de bonbonnes. En outre, M. Rizou a annoncé le lancement du programme de réalisation de 1.000 stations de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) «Sirghaz», dans les prochaines années, tout en prévoyant la réalisation de plus de 200 stations, cette année.